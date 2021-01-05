https://ria.ru/20210105/transport-1592077955.html
Московские власти рассказали о работе транспорта в рождественскую ночь
Московские власти рассказали о работе транспорта в рождественскую ночь
В Рождественскую ночь график работы московского транспорта будет продлен, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T19:30
2021-01-05T19:30
2021-01-05T19:31
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
рождество христово
центральная пригородная пассажирская компания
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Рождественскую ночь график работы московского транспорта будет продлен, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. "В Рождественскую ночь мы продлим график работы в Московском транспорте, чтобы все желающие могли оправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой", - говорится в сообщении.Отмечается, что метро и МЦК проработают до 02.00 7 января, а на МЦД запустят дополнительные утренние и ночные рейсы, расписание которых можно узнать на сайте перевозчика и в приложении "Расписание и билеты ЦППК". Кроме того, 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03.00, также будут ходить 15 ночных маршрутов.Дептранс также напомнил, что все уличные парковки бесплатны до 9 января.
https://ria.ru/20210102/rozhdestvo-1591830563.html
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городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), рождество христово, центральная пригородная пассажирская компания, департамент транспорта г. москвы, общество