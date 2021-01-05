https://ria.ru/20210105/sankt-peterburg-1592050863.html

Власти Петербурга оценили эффективность мер против COVID-19 в праздники

Власти Петербурга оценили эффективность мер против COVID-19 в праздники

Ограничения в новогодние праздники в Санкт-Петербурге позволили снизить заболеваемость коронавирусом, заявил журналистам губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:00

2021-01-05T15:00

2021-01-05T15:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр беглов

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589429951_0:323:3064:2047_1920x0_80_0_0_9df8be03474fa7d05d9bf7f1fde21d25.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Ограничения в новогодние праздники в Санкт-Петербурге позволили снизить заболеваемость коронавирусом, заявил журналистам губернатор города Александр Беглов."Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни", - сказал Беглов. Он напомнил, что снижение заболеваемости позволит с 7 января открыть городские театры."Надеюсь, что дальше нам удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения", - сказал губернатор.Ранее предприятиям общественного питания в Петербурге разрешили с 4 по 31 января продлить работу до 23.00.В Петербурге была полностью приостановлена с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Планировалось, что с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 мск.В Петербурге, по данным на 4 января, зафиксировано 3649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 260 656 случаев заражения COVID-19. Скончались 8077 человек. Выздоровело 156 711 человек. Под медицинским наблюдением находится 1165 человек. Из них 414 - контактные, 751 - на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/peterburg-1591944830.html

https://ria.ru/20210105/vaktsinatsiya-1592036609.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург