https://ria.ru/20210105/robotizatsiya-1592011721.html
Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
Роботизация и автоматизация приведут к исчезновению отдельных профессий, однако это более длительные по времени процессы, потребуется не менее 10 лет,... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T03:08
2021-01-05T03:08
2021-01-05T03:08
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576525675_0:0:1749:983_1920x0_80_0_0_e7182958cf565894495e78923b227ad6.jpg
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Роботизация и автоматизация приведут к исчезновению отдельных профессий, однако это более длительные по времени процессы, потребуется не менее 10 лет, рассказала РИА Новости директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.По ее словам, в первую очередь это коснется сфер, где уже сегодня значительный объем работ выполняется на основе технологий и искусственного интеллекта – в банковской, страховой деятельности, в сфере туризма. Речь идет и о специалистах среднего звена, труд которых связан с вводом и обработкой информации. Например, администраторах, офис-менеджерах. Технологии обрабатывают большие объемы информации быстрее и эффективнее, чем человек.С одной стороны, автоматизация постепенно затрагивает и рутинные наборы функций, как у продавцов-кассиров, охранников, контролеров. С другой - сейчас профессии и продавца, и охранника по-прежнему среди самых массовых и востребованных, отметила эксперт.Она также рассказала, что в рамках исследования ВНИИ труда о востребованности профессий в разных секторах экономики в ближайшие 10 лет респонденты, участвующие в опросах, не назвали ни одной профессии, которая, по их мнению, могла бы исчезнуть за этот период.Развитие цифровых технологий при этом приводит к пересмотру профессиональных компетенций, всем работникам следует готовиться к цифровизации рабочего места. Этот процесс также приводит к созданию новых профессий.Самым ярким примером, по словам эксперта, являются нанотехнологии, вызывавшие появление целого ряда инженерных профессий: специалист по испытаниям инновационной продукции наноиндустрии, специалист-исследователь по разработке рецептуры наноструктурированных лекарственных средств, специалист по световому дизайну и проектированию инновационных осветительных установок.
https://radiosputnik.ria.ru/20200420/1570310148.html
https://ria.ru/20200209/1564459012.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576525675_205:0:1516:983_1920x0_80_0_0_0776d452c9591c20c3681652cb6596a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Роботизация и автоматизация приведут к исчезновению отдельных профессий, однако это более длительные по времени процессы, потребуется не менее 10 лет, рассказала РИА Новости директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда
Ирина Волошина.
"Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сочетании с роботизацией и автоматизацией приведет к тому, что отдельные профессии станут редкими или будут исчезать", - сказала Волошина.
По ее словам, в первую очередь это коснется сфер, где уже сегодня значительный объем работ выполняется на основе технологий и искусственного интеллекта – в банковской, страховой деятельности, в сфере туризма. Речь идет и о специалистах среднего звена, труд которых связан с вводом и обработкой информации. Например, администраторах, офис-менеджерах. Технологии обрабатывают большие объемы информации быстрее и эффективнее, чем человек.
С одной стороны, автоматизация постепенно затрагивает и рутинные наборы функций, как у продавцов-кассиров, охранников, контролеров. С другой - сейчас профессии и продавца, и охранника по-прежнему среди самых массовых и востребованных, отметила эксперт.
Она также рассказала, что в рамках исследования ВНИИ труда о востребованности профессий в разных секторах экономики в ближайшие 10 лет респонденты, участвующие в опросах, не назвали ни одной профессии, которая, по их мнению, могла бы исчезнуть за этот период.
"Эти процессы требуют времени. Но есть много профессий, к носителям которых сегодня предъявляется совсем другой набор требований по сравнению с тем, что было вчера. И такие изменения наиболее ощутимы", - уточнила Волошина.
Развитие цифровых технологий при этом приводит к пересмотру профессиональных компетенций, всем работникам следует готовиться к цифровизации рабочего места. Этот процесс также приводит к созданию новых профессий.
Самым ярким примером, по словам эксперта, являются нанотехнологии, вызывавшие появление целого ряда инженерных профессий: специалист по испытаниям инновационной продукции наноиндустрии, специалист-исследователь по разработке рецептуры наноструктурированных лекарственных средств, специалист по световому дизайну и проектированию инновационных осветительных установок.