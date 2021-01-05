https://ria.ru/20210105/robotizatsiya-1592011721.html

Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий

Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий

Роботизация и автоматизация приведут к исчезновению отдельных профессий, однако это более длительные по времени процессы, потребуется не менее 10 лет,... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T03:08

2021-01-05T03:08

2021-01-05T03:08

россия

общество

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Роботизация и автоматизация приведут к исчезновению отдельных профессий, однако это более длительные по времени процессы, потребуется не менее 10 лет, рассказала РИА Новости директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.По ее словам, в первую очередь это коснется сфер, где уже сегодня значительный объем работ выполняется на основе технологий и искусственного интеллекта – в банковской, страховой деятельности, в сфере туризма. Речь идет и о специалистах среднего звена, труд которых связан с вводом и обработкой информации. Например, администраторах, офис-менеджерах. Технологии обрабатывают большие объемы информации быстрее и эффективнее, чем человек.С одной стороны, автоматизация постепенно затрагивает и рутинные наборы функций, как у продавцов-кассиров, охранников, контролеров. С другой - сейчас профессии и продавца, и охранника по-прежнему среди самых массовых и востребованных, отметила эксперт.Она также рассказала, что в рамках исследования ВНИИ труда о востребованности профессий в разных секторах экономики в ближайшие 10 лет респонденты, участвующие в опросах, не назвали ни одной профессии, которая, по их мнению, могла бы исчезнуть за этот период.Развитие цифровых технологий при этом приводит к пересмотру профессиональных компетенций, всем работникам следует готовиться к цифровизации рабочего места. Этот процесс также приводит к созданию новых профессий.Самым ярким примером, по словам эксперта, являются нанотехнологии, вызывавшие появление целого ряда инженерных профессий: специалист по испытаниям инновационной продукции наноиндустрии, специалист-исследователь по разработке рецептуры наноструктурированных лекарственных средств, специалист по световому дизайну и проектированию инновационных осветительных установок.

https://radiosputnik.ria.ru/20200420/1570310148.html

https://ria.ru/20200209/1564459012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество