https://ria.ru/20210105/putin-1592047517.html

Путин не станет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить, заявил Песков

Путин не станет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин не будет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить, его реакция - вдумчивая, продуманная, аргументированная, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T14:08

2021-01-05T14:08

2021-01-05T14:08

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить, его реакция - вдумчивая, продуманная, аргументированная, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Стрелять себе в ногу", чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube в ответ на вопрос о реакции Путина на действия зарубежных партнеров.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин