https://ria.ru/20210105/putin-1592047517.html
Путин не станет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить, заявил Песков
Путин не станет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не будет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить, его реакция - вдумчивая, продуманная, аргументированная, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T14:08
2021-01-05T14:08
2021-01-05T14:08
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет "стрелять себе в ногу", чтобы отомстить, его реакция - вдумчивая, продуманная, аргументированная, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Стрелять себе в ногу", чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube в ответ на вопрос о реакции Путина на действия зарубежных партнеров.
https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html
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дмитрий песков, владимир путин