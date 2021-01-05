https://ria.ru/20210105/karabakh-1592024415.html

Российские врачи оказали помощь жителям более 20 сел в Карабахе

Российские врачи оказали помощь жителям более 20 сел в Карабахе

Выездные бригады военных врачей миротворцев России с середины ноября оказали помощь жителям более 20 сел на территории непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T09:56

2021-01-05T09:56

2021-01-05T09:56

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 5 янв - РИА Новости. Выездные бригады военных врачей миротворцев России с середины ноября оказали помощь жителям более 20 сел на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщил журналистам представитель миротворцев России."Выездные бригады военных врачей-миротворцев продолжают оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха. С начала миротворческой миссии в этом регионе, с ноября 2020 года, помощь была оказана жителям более чем 20 сел", - сказал журналистам представитель миротворцев.Он подчеркнул, что военные медики и в дальнейшем будут оказывать помощь мирному населению Карабаха."Учитывая особенности региона и тот факт, что фельдшерско-акушерские пункты и другие объекты медицинского назначения повреждены в ходе конфликта, мы и в дальнейшем намерены оказывать медицинскую помощь населению", - добавил представитель миротворцев.

https://ria.ru/20210104/bezhentsy-1592006369.html

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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ. 2021-01-05T09:56 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире