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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210105/karabakh-1592024415.html
Российские врачи оказали помощь жителям более 20 сел в Карабахе
Российские врачи оказали помощь жителям более 20 сел в Карабахе
Выездные бригады военных врачей миротворцев России с середины ноября оказали помощь жителям более 20 сел на территории непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T09:56
2021-01-05T09:56
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 5 янв - РИА Новости. Выездные бригады военных врачей миротворцев России с середины ноября оказали помощь жителям более 20 сел на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщил журналистам представитель миротворцев России."Выездные бригады военных врачей-миротворцев продолжают оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха. С начала миротворческой миссии в этом регионе, с ноября 2020 года, помощь была оказана жителям более чем 20 сел", - сказал журналистам представитель миротворцев.Он подчеркнул, что военные медики и в дальнейшем будут оказывать помощь мирному населению Карабаха."Учитывая особенности региона и тот факт, что фельдшерско-акушерские пункты и другие объекты медицинского назначения повреждены в ходе конфликта, мы и в дальнейшем намерены оказывать медицинскую помощь населению", - добавил представитель миротворцев.
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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
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россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Российские врачи оказали помощь жителям более 20 сел в Карабахе

09:56 05.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 5 янв - РИА Новости. Выездные бригады военных врачей миротворцев России с середины ноября оказали помощь жителям более 20 сел на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщил журналистам представитель миротворцев России.
"Выездные бригады военных врачей-миротворцев продолжают оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха. С начала миротворческой миссии в этом регионе, с ноября 2020 года, помощь была оказана жителям более чем 20 сел", - сказал журналистам представитель миротворцев.
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Вчера, 21:46Ситуация в Нагорном Карабахе
В Карабах за сутки вернулись более 180 беженцев
Он подчеркнул, что военные медики и в дальнейшем будут оказывать помощь мирному населению Карабаха.
"Учитывая особенности региона и тот факт, что фельдшерско-акушерские пункты и другие объекты медицинского назначения повреждены в ходе конфликта, мы и в дальнейшем намерены оказывать медицинскую помощь населению", - добавил представитель миротворцев.
 
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