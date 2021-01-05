https://ria.ru/20210105/kanikuly-1592064265.html

Каникулы с музеями: прогулка с экскурсоводом по Москве и знания онлайн

Каникулы с музеями: прогулка с экскурсоводом по Москве и знания онлайн

В новогодние праздники крупнейшие федеральные музеи Москвы подготовили для посетителей не только возможность прогуляться с экскурсоводом по историческому центру РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:29

2021-01-05T17:29

2021-01-05T20:05

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В новогодние праздники крупнейшие федеральные музеи Москвы подготовили для посетителей не только возможность прогуляться с экскурсоводом по историческому центру столицы, но и стать участником онлайн-программ, которые позволят узнать, когда отмечали Новый год в Древнем Египте, для кого была наряжена первая елка в императорской семье и какие традиции празднования Нового года дошли до наших дней с древнейших времен."Музеи Московского Кремля в дни новогодних каникул подготовили интересные лекции и онлайн-программы. Подписчики официальных страниц музея в социальных сетях познакомятся с историей празднования Рождества и Нового года в России и странах Европы. Зрители узнают о том, как праздновали Новый год до Петра I, когда впервые в Новый год стали бить куранты, услышат о том, для кого была наряжена первая елка в императорской семье и когда рождественские елки появились в домах жителей России. Кроме этого, слушатели узнают, какими были первые елочные игрушки и как их облик менялся на протяжении двух столетий", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Музеев Кремля.Специально к Рождеству музеи подготовили две тематические лекции, в ходе которых слушатели узнают о самых известных рождественских циклах в живописи, о традиции обустройства рождественского вертепа (ее проиллюстрируют неаполитанские вертепы XVIII столетия). К празднованию старого Нового года 14 января Музеи Кремля подготовили особенный видеоподарок — реконструкцию царской трапезы."Русская трапеза — интересная и многообразная тема. Традиции ее уходят корнями в глубь истории и находят отражение в современных обычаях застолья. О царских трапезах каждый знает с самого детства — царские пиры описаны в русских сказках, былинах, песнях. Всем известна фраза "закатить пир на весь мир", зрители познакомятся с традициями древнерусского застолья, особенностями приема гостей при царском дворе. В видео используются реконструкции исторических одежд XVII столетия и предметов древнерусской трапезы", — добавили в музее.Прогулка с экскурсоводомВ преддверии Нового года и Рождества Исторический музей подготовил несколько интерактивных программ, чтобы порадовать праздничным настроением детей и взрослых. Желающие смогут стать участниками не только интерактивных программ, но и совершить эксклюзивную пешеходную экскурсию по самому центру Москвы с экскурсоводом."Участники программы "Когда приходит Новый год!" узнают о том, чем угощали гостей на Новолетие в XVII веке, какими были первые детские елки при императоре Николае I, какие традиции празднования Нового года дошли с древнейших времен до наших дней. Те, кто хочет узнать больше об обрядах славянского Нового года, могут принять участие в музыкальной программе "Праздник Коляды", познакомиться с героями языческой мифологии и вживую услышать старинные песни. Для любителей мастерить своими руками методисты музея подготовили программу "Рождественская ярмарка", где участники смогут сделать рождественские украшения, популярные в XIX веке", — сообщили в Историческом музее.Кроме того, москвичи и гости города теперь могут совместить приятное с полезным, прогулявшись с экскурсоводом по главной площади страны."Лучшие экскурсоводы Исторического музея расскажут об истории Красной площади, откроют тайны Покровского собора (храма Василия Блаженного), именуемого восьмым чудом света, здания ГУМа, Исторического музея и ознакомятся с другими архитектурными шедеврами Красной площади. Во время прогулки по историческому центру столицы можно будет узнать о том, где находился Государев монетный двор и какие постройки располагались в прошлом на месте Исторического музея. Завершится экскурсия на Варварке, одной из старейших улиц Москвы, где находятся палаты бояр Романовых — родовое гнездо династии русских царей", — добавили в музее.Виртуальные знанияВыходные — не повод забрасывать учебу, считают в Историческом музее, поэтому предоставили возможность школьникам и абитуриентам провести онлайн-консультации со специалистами учреждения, которые помогут индивидуально изучить историю, культуру и искусство России. В течение часа в режиме реального времени можно будет обсудить любой период или событие из истории страны, задать вопросы или обсудить выполнение экзаменационного задания.Насыщенную онлайн-программу для посетителей подготовил Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. На занятиях можно будет узнать, когда отмечали Новый год в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме, как раньше считали время и почему мы начинаем отсчет месяцев года с 1 января, а также отправиться в виртуальное путешествие, где расскажут, кто дал месяцам названия и что они означают. Можно будет посетить онлайн-экскурсии и познакомиться с праздником Рождества через живопись старых европейских мастеров XV-XVII веков или отправиться в виртуальное путешествие на рождественские каникулы в Великобританию, чтобы полюбоваться старинными особняками, каминами, паровозами и техническими новинками."Рождественская история" в Пушкинском музее — это знакомство с праздником Рождества через знакомство с живописью старых европейских мастеров XV-XVII веков. Художественные произведения и занимательный рассказ экскурсовода позволят прикоснуться к тайне этого светлого праздника. Вы пойдете по следу путеводной звезды, узнаете о евангельских событиях, услышите о традициях празднования Рождества. Вы увидите шедевры, которые наделены сказочным очарованием и дарят ощущение чуда", — отметили в Пушкинском.

https://ria.ru/20210104/serialy-1591199916.html

https://realty.ria.ru/20210104/parki-1589281699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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