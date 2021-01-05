Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592085304.html
Архиепископ Афинский решил не освящать воды моря в Крещение
Архиепископ Афинский решил не освящать воды моря в Крещение
Председатель синода Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним во вторник во второй половине дня направил синодальное письмо... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T21:30
2021-01-05T21:30
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
архиепископ афинский и всей греции иероним
кириакос мицотакис
элладская православная церковь
коронавирусы
крещение господне
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:451:2048:1603_1920x0_80_0_0_fe33ac0311650693abb12da5167e326b.jpg
АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости. Председатель синода Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним во вторник во второй половине дня направил синодальное письмо митрополитам греческой церкви с просьбой о строгом соблюдении санитарных мер во время литургии в храмах с присутствием определенного числа верующих во время завтрашнего праздника Крещения, сообщила пресс-служба синода.По решению внеочередного заседания синода, греческие храмы будут открыты на праздник Крещения (Богоявления) 6 января, несмотря на решение правительства Греции закрыть храмы."По решению Священного Синода, во время праздника Крещения Великое освящение вод будет проводиться внутри храмов, и вне их не будет ни литании, ни шествия, ни даже церемоний освящения воды", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Синод сообщил, что Иероним решил не освящать воды моря."Желая подать хороший пример, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним решил не использовать соответствующее разрешение, полученное им от Священного Синода, и не выходить в какие-либо морские районы", - сообщил синод."Элладская церковь, обладающая высоким чувством ответственности перед Богом и людьми, как это было с самого начала пандемии, сопровождает государство в борьбе за охрану здоровья населения, подает положительный пример соблюдения санитарных мер и остается помощником в больших усилиях, которые прилагает греческое государство для уменьшения последствий пандемии в жизни людей в нашей стране", - сообщил синод.Церковь заявила, что необходимо, особенно в эти критические для родины моменты, постоянное, открытое и честное сотрудничество и общение между церковью и государством, причем на самом высоком уровне."Общение между премьер-министром и архиепископом может принести народу только хорошие плоды", - говорится в сообщении.Между церковью и греческим государством возник конфликт в связи с решением правительства Греции вопреки достигнутым ранее договоренностям закрыть церкви в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января. Синод не согласился и предписал храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее. Во вторник, 5 января, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с архиепископом Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода открыть церкви на Крещение и подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми мер и санитарных правил.Встреча прошла после приведения к присяге новых членов правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592080813.html
https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591925437.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:259:2048:1795_1920x0_80_0_0_4271253c47a281fe96fe27403645c386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, архиепископ афинский и всей греции иероним, кириакос мицотакис, элладская православная церковь, коронавирусы, крещение господне, греция

Архиепископ Афинский решил не освящать воды моря в Крещение

21:30 05.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости. Председатель синода Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним во вторник во второй половине дня направил синодальное письмо митрополитам греческой церкви с просьбой о строгом соблюдении санитарных мер во время литургии в храмах с присутствием определенного числа верующих во время завтрашнего праздника Крещения, сообщила пресс-служба синода.
По решению внеочередного заседания синода, греческие храмы будут открыты на праздник Крещения (Богоявления) 6 января, несмотря на решение правительства Греции закрыть храмы.
"По решению Священного Синода, во время праздника Крещения Великое освящение вод будет проводиться внутри храмов, и вне их не будет ни литании, ни шествия, ни даже церемоний освящения воды", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Синод сообщил, что Иероним решил не освящать воды моря.
Церковь на острове Санторини - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
Вчера, 20:15Религия и мировоззрение
Премьер Греции призвал церковь выполнять предписания по борьбе с COVID-19
"Желая подать хороший пример, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним решил не использовать соответствующее разрешение, полученное им от Священного Синода, и не выходить в какие-либо морские районы", - сообщил синод.
"Элладская церковь, обладающая высоким чувством ответственности перед Богом и людьми, как это было с самого начала пандемии, сопровождает государство в борьбе за охрану здоровья населения, подает положительный пример соблюдения санитарных мер и остается помощником в больших усилиях, которые прилагает греческое государство для уменьшения последствий пандемии в жизни людей в нашей стране", - сообщил синод.
Церковь заявила, что необходимо, особенно в эти критические для родины моменты, постоянное, открытое и честное сотрудничество и общение между церковью и государством, причем на самом высоком уровне.
"Общение между премьер-министром и архиепископом может принести народу только хорошие плоды", - говорится в сообщении.
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 13:41Религия и мировоззрение
Власти Греции запретили колядки и гуляния на Рождество и Новый год
Между церковью и греческим государством возник конфликт в связи с решением правительства Греции вопреки достигнутым ранее договоренностям закрыть церкви в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января. Синод не согласился и предписал храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее. Во вторник, 5 января, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с архиепископом Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода открыть церкви на Крещение и подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми мер и санитарных правил.
Встреча прошла после приведения к присяге новых членов правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 22:03Распространение нового коронавируса
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Греции
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Архиепископ Афинский и всей Греции ИеронимКириакос МицотакисЭлладская православная церковьКоронавирусыКрещение ГосподнеГреция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
03:05Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
Лента новостейМолния