https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592085304.html

Архиепископ Афинский решил не освящать воды моря в Крещение

Архиепископ Афинский решил не освящать воды моря в Крещение

Председатель синода Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним во вторник во второй половине дня направил синодальное письмо... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T21:30

2021-01-05T21:30

2021-01-05T21:30

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

архиепископ афинский и всей греции иероним

кириакос мицотакис

элладская православная церковь

коронавирусы

крещение господне

греция

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АФИНЫ, 5 янв - РИА Новости. Председатель синода Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним во вторник во второй половине дня направил синодальное письмо митрополитам греческой церкви с просьбой о строгом соблюдении санитарных мер во время литургии в храмах с присутствием определенного числа верующих во время завтрашнего праздника Крещения, сообщила пресс-служба синода.По решению внеочередного заседания синода, греческие храмы будут открыты на праздник Крещения (Богоявления) 6 января, несмотря на решение правительства Греции закрыть храмы."По решению Священного Синода, во время праздника Крещения Великое освящение вод будет проводиться внутри храмов, и вне их не будет ни литании, ни шествия, ни даже церемоний освящения воды", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Синод сообщил, что Иероним решил не освящать воды моря."Желая подать хороший пример, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним решил не использовать соответствующее разрешение, полученное им от Священного Синода, и не выходить в какие-либо морские районы", - сообщил синод."Элладская церковь, обладающая высоким чувством ответственности перед Богом и людьми, как это было с самого начала пандемии, сопровождает государство в борьбе за охрану здоровья населения, подает положительный пример соблюдения санитарных мер и остается помощником в больших усилиях, которые прилагает греческое государство для уменьшения последствий пандемии в жизни людей в нашей стране", - сообщил синод.Церковь заявила, что необходимо, особенно в эти критические для родины моменты, постоянное, открытое и честное сотрудничество и общение между церковью и государством, причем на самом высоком уровне."Общение между премьер-министром и архиепископом может принести народу только хорошие плоды", - говорится в сообщении.Между церковью и греческим государством возник конфликт в связи с решением правительства Греции вопреки достигнутым ранее договоренностям закрыть церкви в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января. Синод не согласился и предписал храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии, как было согласовано ранее. Во вторник, 5 января, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с архиепископом Иеронимом выразил озабоченность в связи с решением синода открыть церкви на Крещение и подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми мер и санитарных правил.Встреча прошла после приведения к присяге новых членов правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592080813.html

https://ria.ru/20201223/gretsiya-1590555714.html

https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591925437.html

греция

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коронавирус covid-19, архиепископ афинский и всей греции иероним, кириакос мицотакис, элладская православная церковь, коронавирусы, крещение господне, греция