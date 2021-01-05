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Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
Украинских националистов возмутило, что популярная блогерша из Львова Александра Чистова поздравила россиян с Новым годом. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T03:05
2021-01-05T14:48
львов
украина
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинских националистов возмутило, что популярная блогерша из Львова Александра Чистова поздравила россиян с Новым годом.Девушка в канун праздника написала "Россия, с Новым годом вас!" на русском языке в Instagram-stories. На слова блогерши обратил внимание украинский радикал, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко. После этого на Чистову обрушился шквал критики и обвинений."Понаехала", — написал один из единомышленников Стерненко."Я из Львова, поэтому не удивляюсь, у нас дети, внуки, правнуки энкавэдистов живут до сих пор, они никуда не делись, их хватает во всех городах Украины. Мы толерантная, к сожалению, нация к врагам, поэтому постоянно боремся за выживание", — заявил другой националист.Многие соратники Стерненко не поскупились на угрозы."Меня еще удивляет, как ее подруги, "настоящие галичанки", не вправят ей мозги", — добавил один из комментаторов."Прекрасному блогеру пора прекрасно показать, где ее место", — призвал еще один радикал.На данный момент у Чистовой 1,9 миллиона подписчиков в Instagram, при этом в своих постах она обычно использует русский язык.На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20201128/ukraina-1586714090.html
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львов, украина, в мире

Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам

03:05 05.01.2021 (обновлено: 14:48 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга, приуроченного к 112 годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
Участники митинга, приуроченного к 112 годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинских националистов возмутило, что популярная блогерша из Львова Александра Чистова поздравила россиян с Новым годом.
Девушка в канун праздника написала "Россия, с Новым годом вас!" на русском языке в Instagram-stories. На слова блогерши обратил внимание украинский радикал, экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко. После этого на Чистову обрушился шквал критики и обвинений.
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"Понаехала", — написал один из единомышленников Стерненко.
"Я из Львова, поэтому не удивляюсь, у нас дети, внуки, правнуки энкавэдистов живут до сих пор, они никуда не делись, их хватает во всех городах Украины. Мы толерантная, к сожалению, нация к врагам, поэтому постоянно боремся за выживание", — заявил другой националист.
Многие соратники Стерненко не поскупились на угрозы.
"Меня еще удивляет, как ее подруги, "настоящие галичанки", не вправят ей мозги", — добавил один из комментаторов.
"Прекрасному блогеру пора прекрасно показать, где ее место", — призвал еще один радикал.
На данный момент у Чистовой 1,9 миллиона подписчиков в Instagram, при этом в своих постах она обычно использует русский язык.
На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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