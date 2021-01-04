https://ria.ru/20210104/zemletryasenie-1591987660.html

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Очередное землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T18:17

2021-01-04T18:17

2021-01-04T18:17

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

каспийское море

республика дагестан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дербентский район

дербент

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 янв – РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МЧС."От начальника сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 11.40 по мск было зарегистрировано сейсмособытие в 5 км севернее от города Дербента на глубине 10 км магнитудой 3,4 в эпицентре. По информации от ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от населения не поступало", – говорится в сообщении.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил в субботу о землетрясении магнитудой 4,6 в Дагестане. Землетрясение зафиксировали в 04.05 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.Позже поступила информация о сейсмособытии магнитудой 4,9. Эпицентр – в населенном пункте Джавгат Кайтагского района. Толчки ощущались жителями Кайтагского и соседних районов. По информации от ЕДДС Кайтагского и соседних районов, жертв и разрушений нет.Ночью 3 января в акватории Каспийского моря в 10 километрах от побережья Дербентского района (ближайший населенный пункт Белиджи) произошло сейсмособытие магнитудой 4,2.

https://ria.ru/20210103/zemletryasenie-1591903245.html

каспийское море

дербентский район

дербент

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), каспийское море, республика дагестан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дербентский район, дербент, происшествия