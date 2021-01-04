Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла просила ЕС и США разморозить ее госсредства для оплаты вакцины от COVID-19, но получила отказ, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Правительства Португалии, Испании, Великобритании и США и их финансовые институты заморозили и заблокировали средства для доступа к вакцине. И мы потребовали через ВТО, чтобы они нам предоставили средства, и нам отказали", - сказал Мадуро на совещании по вопросам здравоохранения.
"Вице-президент говорила с главами МИД этих стран ... и они отказали", - добавил он.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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