https://ria.ru/20210104/venesuela-1591932617.html

Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины

Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины

Венесуэла просила ЕС и США разморозить ее госсредства для оплаты вакцины от COVID-19, но получила отказ, сообщил президент латиноамериканской страны Николас... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T04:08

2021-01-04T04:08

2021-01-04T04:08

распространение нового коронавируса

евросоюз

венесуэла

сша

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла просила ЕС и США разморозить ее госсредства для оплаты вакцины от COVID-19, но получила отказ, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро."Вице-президент говорила с главами МИД этих стран ... и они отказали", - добавил он.США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, венесуэла, сша, в мире