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Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины
Венесуэла просила ЕС и США разморозить ее госсредства для оплаты вакцины от COVID-19, но получила отказ, сообщил президент латиноамериканской страны Николас... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T04:08
2021-01-04T04:08
распространение нового коронавируса
евросоюз
венесуэла
сша
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла просила ЕС и США разморозить ее госсредства для оплаты вакцины от COVID-19, но получила отказ, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро."Вице-президент говорила с главами МИД этих стран ... и они отказали", - добавил он.США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евросоюз, венесуэла, сша, в мире

Мадуро: ЕС и США отказались разморозить счета Каракаса для оплаты вакцины

04:08 04.01.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла просила ЕС и США разморозить ее госсредства для оплаты вакцины от COVID-19, но получила отказ, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Правительства Португалии, Испании, Великобритании и США и их финансовые институты заморозили и заблокировали средства для доступа к вакцине. И мы потребовали через ВТО, чтобы они нам предоставили средства, и нам отказали", - сказал Мадуро на совещании по вопросам здравоохранения.
"Вице-президент говорила с главами МИД этих стран ... и они отказали", - добавил он.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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