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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/testirovanie-1591942331.html
В России за время пандемии провели более 91,8 миллиона тестов на COVID-19
В России за время пандемии провели более 91,8 миллиона тестов на COVID-19
Более 91,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 193 тысячи тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:37
2021-01-04T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 91,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 193 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 91,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 652 663 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 193 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России за время пандемии провели более 91,8 миллиона тестов на COVID-19

10:37 04.01.2021 (обновлено: 10:38 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 91,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 193 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 91,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 652 663 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 193 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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