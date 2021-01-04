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В Ростове-на-Дону на перекрестке установили "лес светофоров"
В Ростове-на-Дону на перекрестке установили "лес светофоров"
Отдел дорожного надзора управления ГИБДД по Ростовской области разберется, для чего на перекрестке в Ростове-на-Дону установили 18 светофоров, сообщил РИА... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:39
2021-01-04T16:39
2021-01-04T16:39
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Отдел дорожного надзора управления ГИБДД по Ростовской области разберется, для чего на перекрестке в Ростове-на-Дону установили 18 светофоров, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее в Telegram-канале "Ростов номер 1" появилось видео перекрестка в Левенцовском микрорайоне города, на котором установлено 18 светофоров, а также множество дорожных знаков.По словам представителя областного ГИБДД, ведомство не участвовало в проекте строительства дороги и размещении дорожных знаков. "Сотрудники проведут обследование и разберутся, насколько была необходимость в установке этого количества светофоров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200711/1574214390.html
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ростовская область, ростов-на-дону