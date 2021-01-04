https://ria.ru/20210104/ssha-1591939559.html

Эксперты рассказали, как смена президента США отразится на жизни россиян

Эксперты рассказали, как смена президента США отразится на жизни россиян

Возможные санкции новой администрации избранного президента США Джо Байдена против РФ могут привести к повышению цен на продукты и потере рабочих мест в России, РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T10:05

2021-01-04T10:05

2021-01-04T10:05

выборы президента сша — 2020

россия

майк помпео

андрей кортунов

российский совет по международным делам

евросоюз

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586103623_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_d4e184263b232f821bf1e0a75961479b.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Возможные санкции новой администрации избранного президента США Джо Байдена против РФ могут привести к повышению цен на продукты и потере рабочих мест в России, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Не стоит также рассчитывать и на улучшение ситуации в вопросе выдачи американских виз и усиления научно-образовательных обменов, общая напряженная атмосфера в двусторонних отношениях окажет влияние и на эти сферы.Продукты дорожают, рубль ослабляетсяБольшинство российских и зарубежных аналитиков сходятся во мнении, что новая американская администрация усилит санкционное давление на Москву, особенно в свете последних обвинений Вашингтона в якобы причастности российской стороны к кибератакам на ряд государственных ведомств. Американские санкции, в случае их введения, в первую очередь ударят по российской экономике и как следствие инфляции могут привести к повышению цен на продукты и потере доходов определённых слоёв населения, полагает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев."Если вводятся санкции против конкретных предприятий и они теряют рынок, теряют доступ к каким-то технологиям, то да, это влияет на их деятельность и потенциально может повлиять на рабочие места конкретных людей и их зарплаты. Это вопрос влияния на конкретные предприятия, которые попадают в санкционные списки. А во-вторых, если темп экономики замедляется, то кто-то не получает работу, теряет доход из-за инфляции. Страдает прежде всего средний класс, незащищенные слои граждан, дорожают продукты, инфляция может ускоряться", - считает эксперт.С ним согласен и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, который подчеркивает, что даже сама возможность санкций усиливает инфляционные ожидания."Если говорить об инфляции, то санкции – это один из политических рисков, которые учитываются всегда инвестором, частным сектором. Конечно, у нас торговля с США не так велика, но тем не менее это тоже фактор, который будет подстегивать инфляционные ожидания. Но что особо важно – если к этим ограничительным мерам присоединятся американские союзники, вот тогда это будет серьезно для нас", - пояснил эксперт.Что касается курса рубля, то риск неблагоприятных политических ожиданий может не дать укрепиться российской нацвалюте, считает Кортунов."Если Байден изберет курс диалога и не будет начинать свою работу с нового раунда санкций, тогда, скорее всего, у рубля появится шанс, чтобы укрепиться. Но пока говорить об этом как о неизбежности или даже высокой вероятности я бы не стал. До тех пор, пока не будет ясна общая стратегия Байдена в отношении России, в том числе подход администрации к санкциям, то до тех пор рубль будет считаться очень рискованной валютой, и он будет стоить меньше, чем он реально стоит", - заметил он.Однако, обращает внимание Кортунов, все-таки надо учитывать, что американская политика, хоть и важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на курс рубля. Гораздо более значимый фактор – цены на нефть и в целом состояние мировой энергетики, многое будет зависеть от этого, подчеркнул он. Аналогичное мнение высказал и Тимофеев, напомнивший о ситуации в 2014 года, когда санкции наложились на спад цен на нефть и это вылилось в инфляцию.Проблемы с поездками и образованием в ШтатахНапряжение в российско-американских отношениях может отражаться не только на финансовом благополучии граждан, но и в таких областях как туризм и образование, отметил Кортунов. Эксперт привёл в пример недавнее заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон закрывает генконсульство во Владивостоке и, возможно, в Екатеринбурге."Естественно, это будет означать, что возникнут сложности с получением американских виз. Одно дело жителю Владивостока получать ее у себя дома, другое дело – ехать в Москву или даже, скорее, в Сеул. Такие вещи к сожалению, будут иметь место быть", - считает он.Эксперт напомнил, что число российских туристов, регулярно посещающих США, достаточно большое, не стоит забывать о смешанных российско-американских браках, для всех этих групп людей сложностей с оформлением документов станет больше.С приходом новой администрации к власти могут быть последствия и в научно-образовательных отношениях двух стран, предполагает Кортунов."Даже если это не будет включено в какие-то официальные санкции, понятно, что общая атмосфера будет влиять. Какие-то американские университеты, научные центры будут избегать партнерства с Россией, просто чтобы не рисковать. Хотя поскольку США никогда не были основным нашим партнером в торговле и в гуманитарной сфере, то последствия могут быть небольшими. Но они могут быть такими, если американскому примеру последуют большинство стран Евросоюза. Тогда последствия будут более значительными и затронут большее количество людей", - резюмировал он.При этом, указал Корутнов, Байден может даже увеличить число образовательных обменных программ, но тут для выезжающих российских ученых и студентов может стать проблемой отношение начальства и коллег."Возможно, сам факт участия в американской образовательной программе будет восприниматься как минус для участника. Если раньше человек мог поехать поучиться в США, вернуться в Россию и рассчитывать на быструю успешную карьеру, то я не уверен, что эта ситуация сохранится в условиях острого политического конфликта", - добавил он.

https://ria.ru/20201229/amerika-1591265828.html

https://ria.ru/20201222/khakery-1590290831.html

https://ria.ru/20201228/ssha-1591122768.html

https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, андрей кортунов, российский совет по международным делам, евросоюз, джо байден, сша, в мире