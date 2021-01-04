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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/sokraschenie-1591943068.html
Каждый четвертый работник в России боится сокращения, показал опрос
Каждый четвертый работник в России боится сокращения, показал опрос
Каждый четвертый работник в РФ (25%) опасается сокращений в 2021 году, большинство респондентов (72%) уверены, что смогут найти работу в начале года, показало... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:49
2021-01-04T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Каждый четвертый работник в РФ (25%) опасается сокращений в 2021 году, большинство респондентов (72%) уверены, что смогут найти работу в начале года, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.При этом 16% затруднились оценить свои шансы на то, чтобы найти работу в начале года, а 11% оценили их негативно. Больше других уверены в возможности трудоустройства работники сферы спорта и салонов красоты (84%), консультирования (80%), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (78%).Более половины респондентов (53%) считают, что пандемия COVID будет влиять на работу и планы трудоустройства, свыше трети считают, что нет (37%). Больше всего ждут влияния коронавируса на свою работу сотрудники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (68%), добычи сырья (66%), банков, инвестиций и лизинга (64%).Больше половины респондентов (58%) отметили, что не ожидают сокращений в своей компании после новогодних праздников. Выше всего доля тех, кто ждет сокращений, среди более возрастных соискателей, а также в банковской (36%) и транспортной (35%) сферах, меньше всего – в сфере искусства и масс-медиа (14%).В региональном разрезе наиболее высокая доля ждущих сокращений зафиксирована в Белгородской области - 42%, наименьшая - в Алтайском крае: 13%.Исследование проводилось с 4 по 14 декабря среди 9 097 соискателей (4 312 из них имеют работу, 8 790 ищут новую работу).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Каждый четвертый работник в России боится сокращения, показал опрос

10:49 04.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник офиса
Сотрудник офиса - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Каждый четвертый работник в РФ (25%) опасается сокращений в 2021 году, большинство респондентов (72%) уверены, что смогут найти работу в начале года, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
При этом 16% затруднились оценить свои шансы на то, чтобы найти работу в начале года, а 11% оценили их негативно. Больше других уверены в возможности трудоустройства работники сферы спорта и салонов красоты (84%), консультирования (80%), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (78%).
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Более половины респондентов (53%) считают, что пандемия COVID будет влиять на работу и планы трудоустройства, свыше трети считают, что нет (37%). Больше всего ждут влияния коронавируса на свою работу сотрудники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (68%), добычи сырья (66%), банков, инвестиций и лизинга (64%).
Больше половины респондентов (58%) отметили, что не ожидают сокращений в своей компании после новогодних праздников. Выше всего доля тех, кто ждет сокращений, среди более возрастных соискателей, а также в банковской (36%) и транспортной (35%) сферах, меньше всего – в сфере искусства и масс-медиа (14%).
В региональном разрезе наиболее высокая доля ждущих сокращений зафиксирована в Белгородской области - 42%, наименьшая - в Алтайском крае: 13%.
Исследование проводилось с 4 по 14 декабря среди 9 097 соискателей (4 312 из них имеют работу, 8 790 ищут новую работу).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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