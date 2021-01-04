https://ria.ru/20210104/sokraschenie-1591943068.html

Каждый четвертый работник в России боится сокращения, показал опрос

Каждый четвертый работник в России боится сокращения, показал опрос

Каждый четвертый работник в РФ (25%) опасается сокращений в 2021 году, большинство респондентов (72%) уверены, что смогут найти работу в начале года, показало... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T10:49

2021-01-04T10:49

2021-01-04T10:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152492/93/1524929313_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_f191175ffe080ac9fe9187e191e56b00.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Каждый четвертый работник в РФ (25%) опасается сокращений в 2021 году, большинство респондентов (72%) уверены, что смогут найти работу в начале года, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.При этом 16% затруднились оценить свои шансы на то, чтобы найти работу в начале года, а 11% оценили их негативно. Больше других уверены в возможности трудоустройства работники сферы спорта и салонов красоты (84%), консультирования (80%), туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (78%).Более половины респондентов (53%) считают, что пандемия COVID будет влиять на работу и планы трудоустройства, свыше трети считают, что нет (37%). Больше всего ждут влияния коронавируса на свою работу сотрудники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (68%), добычи сырья (66%), банков, инвестиций и лизинга (64%).Больше половины респондентов (58%) отметили, что не ожидают сокращений в своей компании после новогодних праздников. Выше всего доля тех, кто ждет сокращений, среди более возрастных соискателей, а также в банковской (36%) и транспортной (35%) сферах, меньше всего – в сфере искусства и масс-медиа (14%).В региональном разрезе наиболее высокая доля ждущих сокращений зафиксирована в Белгородской области - 42%, наименьшая - в Алтайском крае: 13%.Исследование проводилось с 4 по 14 декабря среди 9 097 соискателей (4 312 из них имеют работу, 8 790 ищут новую работу).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/bezrabotitsa-1588455381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество