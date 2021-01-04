https://ria.ru/20210104/putin-1591968698.html

Путин утвердил ряд поручений по профессиональной реализации инвалидов

Путин утвердил ряд поручений по профессиональной реализации инвалидов

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по содействию профессиональной реализации инвалидов, а также по содействию в трудоустройстве и... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T14:56

2021-01-04T14:56

2021-01-04T14:56

россия

лидия михеева

эльвира набиуллина

михаил мишустин

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по содействию профессиональной реализации инвалидов, а также по содействию в трудоустройстве и профессиональному развитию участников чемпионатов "Абилимпикс", перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля.Перечень утвержден по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента РФ... проработать вопрос об организации стажировок инвалидов, освоивших образовательные программы высшего образования в области культуры и искусств, в целях содействия их профессиональной самореализации и в целях их возможного трудоустройства в соответствии с полученной квалификацией", - говорится в сообщении.Кроме того, поручено разработать и реализовать дополнительные меры по содействию в трудоустройстве и профессиональному развитию участников чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", включая стимулирование работодателей, предоставляющих указанным лицам возможность стажировки и трудоустройства.Срок исполнения – 1 мая 2021 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Правительству, Банку России и Общественной палате РФ поручено рассмотреть вопрос о дополнительных нормативных требованиях к финорганизациям в части предотвращения финансовых потерь инвалидов, пенсионеров и других социально незащищённых категорий граждан в результате мошеннических действий третьих лиц.Помимо этого, рассмотрят вопрос о возможности назначения социально незащищёнными категориями граждан своих представителей для дистанционного подтверждения совершения финансовых операций, а также вопрос о возможности использования биометрических персональных данных инвалидов, не способных по состоянию здоровья собственноручно подписывать документы, в целях подтверждения их волеизъявления при совершении финансовых операций.Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2021 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.До 1 мая 2021 года правительству поручено разработать при участии администрации президента порядок выдачи победителям чемпионатов "Абилимпикс" сертификатов, дающих им право на компенсацию расходов, связанных с получением дополнительного профессионального образования или покупкой специализированных технических средств реабилитации для трудовой деятельности.

https://ria.ru/20210104/invalid-1591958406.html

https://ria.ru/20210104/obrazovanie-1591962707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лидия михеева, эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), общество