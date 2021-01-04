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Путин утвердил ряд поручений по профессиональной реализации инвалидов
Путин утвердил ряд поручений по профессиональной реализации инвалидов
Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по содействию профессиональной реализации инвалидов, а также по содействию в трудоустройстве и... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:56
2021-01-04T14:56
россия
лидия михеева
эльвира набиуллина
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по содействию профессиональной реализации инвалидов, а также по содействию в трудоустройстве и профессиональному развитию участников чемпионатов "Абилимпикс", перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля.Перечень утвержден по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента РФ... проработать вопрос об организации стажировок инвалидов, освоивших образовательные программы высшего образования в области культуры и искусств, в целях содействия их профессиональной самореализации и в целях их возможного трудоустройства в соответствии с полученной квалификацией", - говорится в сообщении.Кроме того, поручено разработать и реализовать дополнительные меры по содействию в трудоустройстве и профессиональному развитию участников чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", включая стимулирование работодателей, предоставляющих указанным лицам возможность стажировки и трудоустройства.Срок исполнения – 1 мая 2021 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Правительству, Банку России и Общественной палате РФ поручено рассмотреть вопрос о дополнительных нормативных требованиях к финорганизациям в части предотвращения финансовых потерь инвалидов, пенсионеров и других социально незащищённых категорий граждан в результате мошеннических действий третьих лиц.Помимо этого, рассмотрят вопрос о возможности назначения социально незащищёнными категориями граждан своих представителей для дистанционного подтверждения совершения финансовых операций, а также вопрос о возможности использования биометрических персональных данных инвалидов, не способных по состоянию здоровья собственноручно подписывать документы, в целях подтверждения их волеизъявления при совершении финансовых операций.Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2021 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.До 1 мая 2021 года правительству поручено разработать при участии администрации президента порядок выдачи победителям чемпионатов "Абилимпикс" сертификатов, дающих им право на компенсацию расходов, связанных с получением дополнительного профессионального образования или покупкой специализированных технических средств реабилитации для трудовой деятельности.
https://ria.ru/20210104/invalid-1591958406.html
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россия, лидия михеева, эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), общество

Путин утвердил ряд поручений по профессиональной реализации инвалидов

14:56 04.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по содействию профессиональной реализации инвалидов, а также по содействию в трудоустройстве и профессиональному развитию участников чемпионатов "Абилимпикс", перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля.
Перечень утвержден по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года.
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"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента РФ... проработать вопрос об организации стажировок инвалидов, освоивших образовательные программы высшего образования в области культуры и искусств, в целях содействия их профессиональной самореализации и в целях их возможного трудоустройства в соответствии с полученной квалификацией", - говорится в сообщении.
Кроме того, поручено разработать и реализовать дополнительные меры по содействию в трудоустройстве и профессиональному развитию участников чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", включая стимулирование работодателей, предоставляющих указанным лицам возможность стажировки и трудоустройства.
Срок исполнения – 1 мая 2021 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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Правительству, Банку России и Общественной палате РФ поручено рассмотреть вопрос о дополнительных нормативных требованиях к финорганизациям в части предотвращения финансовых потерь инвалидов, пенсионеров и других социально незащищённых категорий граждан в результате мошеннических действий третьих лиц.
Помимо этого, рассмотрят вопрос о возможности назначения социально незащищёнными категориями граждан своих представителей для дистанционного подтверждения совершения финансовых операций, а также вопрос о возможности использования биометрических персональных данных инвалидов, не способных по состоянию здоровья собственноручно подписывать документы, в целях подтверждения их волеизъявления при совершении финансовых операций.
Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2021 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
До 1 мая 2021 года правительству поручено разработать при участии администрации президента порядок выдачи победителям чемпионатов "Абилимпикс" сертификатов, дающих им право на компенсацию расходов, связанных с получением дополнительного профессионального образования или покупкой специализированных технических средств реабилитации для трудовой деятельности.
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РоссияЛидия МихееваЭльвира НабиуллинаМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
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