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Врач посоветовал отказаться от дальних поездок в праздники
Врач посоветовал отказаться от дальних поездок в праздники
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев посоветовал людям избегать в новогодние праздники дальних поездок и гулять в парках, но небольшими группами и... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:15
2021-01-04T11:15
2021-01-04T11:15
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев посоветовал людям избегать в новогодние праздники дальних поездок и гулять в парках, но небольшими группами и соблюдая дистанцию."В парках лучше всего (гулять - ред.). И надо помнить, что если там несколько человек, или социальную дистанцию надо соблюдать, или маску даже на улице, если рядом несколько человек. Но надо иметь в виду, что на морозе маска быстро выходит из годности. Как только промокает, надо менять", - рассказал РИА Новости Малышев.Он подчеркнул, что безопаснее провести праздники дома, отказавшись от дальних поездок."Это мы по гриппу видим, что чаще всего во время каникул заболеваемость снижается несколько, а потом опять начинает повышаться, как раз из-за того, что народ перемешался, ездил туда-сюда", - добавил собеседник агентства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новый год, общество
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев посоветовал людям избегать в новогодние праздники дальних поездок и гулять в парках, но небольшими группами и соблюдая дистанцию.
"В парках лучше всего (гулять - ред.). И надо помнить, что если там несколько человек, или социальную дистанцию надо соблюдать, или маску даже на улице, если рядом несколько человек. Но надо иметь в виду, что на морозе маска быстро выходит из годности. Как только промокает, надо менять", - рассказал РИА Новости Малышев.
Он подчеркнул, что безопаснее провести праздники дома, отказавшись от дальних поездок.
"Это мы по гриппу видим, что чаще всего во время каникул заболеваемость снижается несколько, а потом опять начинает повышаться, как раз из-за того, что народ перемешался, ездил туда-сюда", - добавил собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.