https://ria.ru/20210104/poezdki-1591945492.html

Врач посоветовал отказаться от дальних поездок в праздники

Врач посоветовал отказаться от дальних поездок в праздники

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев посоветовал людям избегать в новогодние праздники дальних поездок и гулять в парках, но небольшими группами и... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:15

2021-01-04T11:15

2021-01-04T11:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

новый год

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585486863_0:169:2231:1424_1920x0_80_0_0_6ce98336865dcc249321c6b0eacc06e9.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев посоветовал людям избегать в новогодние праздники дальних поездок и гулять в парках, но небольшими группами и соблюдая дистанцию."В парках лучше всего (гулять - ред.). И надо помнить, что если там несколько человек, или социальную дистанцию надо соблюдать, или маску даже на улице, если рядом несколько человек. Но надо иметь в виду, что на морозе маска быстро выходит из годности. Как только промокает, надо менять", - рассказал РИА Новости Малышев.Он подчеркнул, что безопаснее провести праздники дома, отказавшись от дальних поездок."Это мы по гриппу видим, что чаще всего во время каникул заболеваемость снижается несколько, а потом опять начинает повышаться, как раз из-за того, что народ перемешался, ездил туда-сюда", - добавил собеседник агентства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новый год, общество