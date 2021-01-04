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Москвичи воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз
Москвичи воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз
Москвичи с начала года воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз, самыми востребованными услугами стали передача показаний счетчиков воды и... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T18:28
2021-01-04T18:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
андрей лысенко
петр бирюков
москва
мосэнергосбыт
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Москвичи с начала года воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз, самыми востребованными услугами стали передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, получение единого платежного документа, а также оплата домашнего телефона, сообщается на сайте мэра и правительств Москвы."Несмотря на то, что часть сотрудников организаций Комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, объем предоставляемых гражданам услуг не сократился, а контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением усилен. Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы. Востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы среди жителей ежегодно остается высокой: с начала года услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 миллионов раз", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Как заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, развитие онлайн-возможностей в сфере ЖКХ помогает создавать комфортные условия жизни, поддерживать высокое качество оказания коммунальных услуг, устойчивую и надежную работу систем.Все электронные услуги и сервисы ЖКХ собраны на mos.ru в разделе "Услуги", в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Чтобы воспользоваться ими, нужно зарегистрироваться на портале и указать в личном кабинете адрес, код плательщика, номер прибора учета электроэнергии и лицевой счет АО "Мосэнергосбыт".
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жкх, андрей лысенко, петр бирюков, москва, мосэнергосбыт, общество

Москвичи воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз

18:28 04.01.2021 (обновлено: 18:30 04.01.2021)
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина за ноутбуком
Женщина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Москвичи с начала года воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз, самыми востребованными услугами стали передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, получение единого платежного документа, а также оплата домашнего телефона, сообщается на сайте мэра и правительств Москвы.
"Несмотря на то, что часть сотрудников организаций Комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, объем предоставляемых гражданам услуг не сократился, а контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением усилен. Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы. Востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы среди жителей ежегодно остается высокой: с начала года услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 миллионов раз", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 16:14Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Комплекс городского хозяйства Москвы представил список онлайн-мероприятий
Как заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, развитие онлайн-возможностей в сфере ЖКХ помогает создавать комфортные условия жизни, поддерживать высокое качество оказания коммунальных услуг, устойчивую и надежную работу систем.

Правительство Москвы продолжит внедрять системную цифровизацию городского хозяйства и работать над запуском новых удобных сервисов в сфере ЖКХ для горожан.

Эдуард Лысенко
руководитель Департамента информационных технологий города Москвы
Все электронные услуги и сервисы ЖКХ собраны на mos.ru в разделе "Услуги", в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Чтобы воспользоваться ими, нужно зарегистрироваться на портале и указать в личном кабинете адрес, код плательщика, номер прибора учета электроэнергии и лицевой счет АО "Мосэнергосбыт".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХАндрей ЛысенкоПетр БирюковМоскваМосэнергосбытОбщество
 
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