https://ria.ru/20210104/platezhi-1591988613.html

Москвичи воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз

Москвичи воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз

Москвичи с начала года воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз, самыми востребованными услугами стали передача показаний счетчиков воды и... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T18:28

2021-01-04T18:28

2021-01-04T18:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

андрей лысенко

петр бирюков

москва

мосэнергосбыт

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Москвичи с начала года воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз, самыми востребованными услугами стали передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, получение единого платежного документа, а также оплата домашнего телефона, сообщается на сайте мэра и правительств Москвы."Несмотря на то, что часть сотрудников организаций Комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, объем предоставляемых гражданам услуг не сократился, а контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением усилен. Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы. Востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы среди жителей ежегодно остается высокой: с начала года услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 миллионов раз", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Как заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, развитие онлайн-возможностей в сфере ЖКХ помогает создавать комфортные условия жизни, поддерживать высокое качество оказания коммунальных услуг, устойчивую и надежную работу систем.Все электронные услуги и сервисы ЖКХ собраны на mos.ru в разделе "Услуги", в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Чтобы воспользоваться ими, нужно зарегистрироваться на портале и указать в личном кабинете адрес, код плательщика, номер прибора учета электроэнергии и лицевой счет АО "Мосэнергосбыт".

https://ria.ru/20210102/moskva-1591832496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, андрей лысенко, петр бирюков, москва, мосэнергосбыт, общество