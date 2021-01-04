Москвичи воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз
18:28 04.01.2021 (обновлено: 18:30 04.01.2021)
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Москвичи с начала года воспользовались услугами ЖКХ онлайн около 60 миллионов раз, самыми востребованными услугами стали передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, получение единого платежного документа, а также оплата домашнего телефона, сообщается на сайте мэра и правительств Москвы.
"Несмотря на то, что часть сотрудников организаций Комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, объем предоставляемых гражданам услуг не сократился, а контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением усилен. Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям - оперативно решать бытовые вопросы. Востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы среди жителей ежегодно остается высокой: с начала года услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 миллионов раз", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Как заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, развитие онлайн-возможностей в сфере ЖКХ помогает создавать комфортные условия жизни, поддерживать высокое качество оказания коммунальных услуг, устойчивую и надежную работу систем.
Правительство Москвы продолжит внедрять системную цифровизацию городского хозяйства и работать над запуском новых удобных сервисов в сфере ЖКХ для горожан.
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