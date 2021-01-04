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Жители Пхукета стали свидетелями редкого явления
Жители Пхукета стали свидетелями редкого явления
В новогоднюю ночь жители Пхукета (Таиланд) наблюдали редкое явление: на пляж Ката вышла огромная морская черепаха, чтобы отложить яйца. Такое событие произошло... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T17:41
2021-01-04T17:41
таиланд
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В новогоднюю ночь жители Пхукета (Таиланд) наблюдали редкое явление: на пляж Ката вышла огромная морская черепаха, чтобы отложить яйца. Такое событие произошло здесь впервые за последние 20 лет, сообщает портал i-thai.ru.Прибывшие на место сотрудники департамента морских и прибрежных ресурсов установили, что длина ее панциря — 150 сантиметров, ширина —119 сантиметров, а вес — около 300 килограммов. Черепаха вернулась в море около пяти часов утра 1 января. После этого специалисты обследовали ее гнездо и нашли в нем примерно 60 яиц. Кладку закрыли и установили термометр, чтобы контролировать температуру в гнезде. По информации сайта The Phuket news, все это время за перемещением черепахи наблюдали местные жители, которые снимали происходящее на смартфоны. Сотрудникам полиции поручили охранять ценную кладку и следить за тем, чтобы отдыхающие на пляже ее не повредили.
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таиланд, новости - туризм, пхукет (остров)

Жители Пхукета стали свидетелями редкого явления

17:41 04.01.2021
 
© AP Photo / AnonymousКожистая черепаха откладывает яйца
Кожистая черепаха откладывает яйца - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© AP Photo / Anonymous
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В новогоднюю ночь жители Пхукета (Таиланд) наблюдали редкое явление: на пляж Ката вышла огромная морская черепаха, чтобы отложить яйца. Такое событие произошло здесь впервые за последние 20 лет, сообщает портал i-thai.ru.
Прибывшие на место сотрудники департамента морских и прибрежных ресурсов установили, что длина ее панциря — 150 сантиметров, ширина —119 сантиметров, а вес — около 300 килограммов.

"Насколько я помню, последний раз черепахи откладывали яйца на пляжах Ката и Карон несколько десятилетий назад", — сказал заместитель мэра Карона Иттипорн Сангкэу.

Черепаха вернулась в море около пяти часов утра 1 января. После этого специалисты обследовали ее гнездо и нашли в нем примерно 60 яиц. Кладку закрыли и установили термометр, чтобы контролировать температуру в гнезде.
По информации сайта The Phuket news, все это время за перемещением черепахи наблюдали местные жители, которые снимали происходящее на смартфоны.
Сотрудникам полиции поручили охранять ценную кладку и следить за тем, чтобы отдыхающие на пляже ее не повредили.
Морская черепаха откладывает яйца - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 00:38Туризм
Жителю Пхукета удалось увидеть, как черепаха откладывает яйца на пляже
 
ТуризмТаиландНовости - ТуризмПхукет (остров)
 
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