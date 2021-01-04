https://ria.ru/20210104/pkhuket-1591962026.html

Жители Пхукета стали свидетелями редкого явления

Жители Пхукета стали свидетелями редкого явления

В новогоднюю ночь жители Пхукета (Таиланд) наблюдали редкое явление: на пляж Ката вышла огромная морская черепаха, чтобы отложить яйца. Такое событие произошло... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T17:41

2021-01-04T17:41

2021-01-04T17:41

таиланд

туризм

новости - туризм

пхукет (остров)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591962548_0:201:2000:1326_1920x0_80_0_0_23867b72fb65bae63e50a252875e47d0.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В новогоднюю ночь жители Пхукета (Таиланд) наблюдали редкое явление: на пляж Ката вышла огромная морская черепаха, чтобы отложить яйца. Такое событие произошло здесь впервые за последние 20 лет, сообщает портал i-thai.ru.Прибывшие на место сотрудники департамента морских и прибрежных ресурсов установили, что длина ее панциря — 150 сантиметров, ширина —119 сантиметров, а вес — около 300 килограммов. Черепаха вернулась в море около пяти часов утра 1 января. После этого специалисты обследовали ее гнездо и нашли в нем примерно 60 яиц. Кладку закрыли и установили термометр, чтобы контролировать температуру в гнезде. По информации сайта The Phuket news, все это время за перемещением черепахи наблюдали местные жители, которые снимали происходящее на смартфоны. Сотрудникам полиции поручили охранять ценную кладку и следить за тем, чтобы отдыхающие на пляже ее не повредили.

https://ria.ru/20201212/pkhuket-1588821475.html

таиланд

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, новости - туризм, пхукет (остров)