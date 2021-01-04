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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/peterburg-1591944830.html
Петербург впервые опередил Москву по числу случаев COVID-19 за сутки
Петербург впервые опередил Москву по числу случаев COVID-19 за сутки
Санкт-Петербург впервые стал лидером по количеству заразившихся COVID-19 за сутки. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:05
2021-01-04T13:11
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург впервые стал лидером по количеству заразившихся COVID-19 за сутки.Зарегистрированы 3657 новых случаев. В Москве, где обычно выявляли больше всего инфицированных среди всех российских регионов, зафиксировали 3591 случай.Днем ранее в Петербурге было 3738 заболевших, в Москве — 3851.Ограничения в ПетербургеИз-за распространения коронавируса в Петербурге ужесточили ряд ограничений. С 30 декабря по 3 января приостановили работу всего общепита. С 4 по 31 января ресторанам разрешено работать с шести утра до 11 вечера. Такой же режим действует для предприятий общественного питания в торговых центрах — если у них есть отдельный вход с улицы и они не имеют сквозного доступа в другие помещения ТЦ.Ограничения на работу предприятий общепита не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также заведений общепита на вокзалах, в аэропортах и на заправочных станциях.С 30 декабря по 10 января закрыты музеи, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Театры смогут принимать зрителей с 7 января с заполняемостью залов в 25%.Под запретом также автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для аудитории более 50 человек. Власти попросили туристов не приезжать на новогодние каникулы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург

Петербург впервые опередил Москву по числу случаев COVID-19 за сутки

11:05 04.01.2021 (обновлено: 13:11 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург впервые стал лидером по количеству заразившихся COVID-19 за сутки.
Зарегистрированы 3657 новых случаев. В Москве, где обычно выявляли больше всего инфицированных среди всех российских регионов, зафиксировали 3591 случай.
Днем ранее в Петербурге было 3738 заболевших, в Москве — 3851.

Ограничения в Петербурге

Из-за распространения коронавируса в Петербурге ужесточили ряд ограничений. С 30 декабря по 3 января приостановили работу всего общепита. С 4 по 31 января ресторанам разрешено работать с шести утра до 11 вечера. Такой же режим действует для предприятий общественного питания в торговых центрах — если у них есть отдельный вход с улицы и они не имеют сквозного доступа в другие помещения ТЦ.
Ограничения на работу предприятий общепита не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также заведений общепита на вокзалах, в аэропортах и на заправочных станциях.
С 30 декабря по 10 января закрыты музеи, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Театры смогут принимать зрителей с 7 января с заполняемостью залов в 25%.
Под запретом также автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для аудитории более 50 человек. Власти попросили туристов не приезжать на новогодние каникулы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-Петербург
 
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