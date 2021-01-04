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Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз
Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей, при этом носить маску на улице нужно... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T03:03
2021-01-04T03:05
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей, при этом носить маску на улице нужно только при нахождении среди большого числа людей, в остальных случаях можно обойтись без нее и дышать свежим воздухом, считают опрошенные РИА Новости врачи.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях, в остальных случаях на улице можно обойтись без нее.Он пояснил, что ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи, так как происходит эффект "парника", появляется некий конденсат из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха. Но так как в нынешних реалиях отказаться от масок невозможно, то следует уделять большее внимание своей коже.При появлении проблем лучше проконсультироваться со специалистом-дерматологом, который посоветует нужные средства. Покупать самостоятельно в аптеках кремы или лосьоны не рекомендуется, так как только врач может определить причины проблем с кожей и подобрать необходимые средства ухода, уточнил Арсентьев.По его словам, перед тем как наносить маску, можно нанести легкий крем, но он должен быть подобран под тип кожи человека, кроме того, это средство должно иметь доказанную эффективность и безопасность.В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без маски, тем более зимой, так как вирус не летает в воздухе просто так."Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает", - подчеркнула Малинникова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врачи рассказали, как правильно носить маски в мороз

03:03 04.01.2021 (обновлено: 03:05 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковДевушка в защитной маске на улице в Москве
Девушка в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей, при этом носить маску на улице нужно только при нахождении среди большого числа людей, в остальных случаях можно обойтись без нее и дышать свежим воздухом, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маску на улице нужно только при участии в массовых мероприятиях, в остальных случаях на улице можно обойтись без нее.
"В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать", - рассказал заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.
Он пояснил, что ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи, так как происходит эффект "парника", появляется некий конденсат из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха. Но так как в нынешних реалиях отказаться от масок невозможно, то следует уделять большее внимание своей коже.
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При появлении проблем лучше проконсультироваться со специалистом-дерматологом, который посоветует нужные средства. Покупать самостоятельно в аптеках кремы или лосьоны не рекомендуется, так как только врач может определить причины проблем с кожей и подобрать необходимые средства ухода, уточнил Арсентьев.
По его словам, перед тем как наносить маску, можно нанести легкий крем, но он должен быть подобран под тип кожи человека, кроме того, это средство должно иметь доказанную эффективность и безопасность.
В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без маски, тем более зимой, так как вирус не летает в воздухе просто так.
"Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает", - подчеркнула Малинникова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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