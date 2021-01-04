https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591981600.html
В Грузии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В Грузии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:57
2021-01-04T16:57
2021-01-04T17:11
здоровье - общество
великобритания
в мире
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568984476_0:116:2659:1612_1920x0_80_0_0_f4f463036547456b577dfcbd23b9340c.jpg
ТБИЛИСИ, 4 янв - РИА Новости. В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний грузинского минздрава."Лаборатория Лугара Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения завершила генетический анализ обнаруженных образцов, чтобы определить наличие в стране нового "британского" штамма коронавируса. Всего исследование было проведено над тремя подозрительными случаями. В 2 случаях существование этого штамма не было установлено. В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового "британского" штамма", - сказано в заявлении.По данным ведомства, пациентом является мужчина в возрасте старше 50 лет, его состояние здоровья удовлетворительное, он находится в изоляции. Установлены все лица, контактировавшие с ним. Мужчина прибыл в Грузию из другой страны и уже вернулся в ту же страну, при этом он не посещал Великобританию.Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
великобритания
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568984476_178:0:2481:1727_1920x0_80_0_0_1965b4c10c8f0f21aefe77bf670dbdca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, великобритания, в мире, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, грузия
ТБИЛИСИ, 4 янв - РИА Новости.
В Грузии
зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании
, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний грузинского минздрава.
"Лаборатория Лугара Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения завершила генетический анализ обнаруженных образцов, чтобы определить наличие в стране нового "британского" штамма коронавируса. Всего исследование было проведено над тремя подозрительными случаями. В 2 случаях существование этого штамма не было установлено. В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового "британского" штамма", - сказано в заявлении.
По данным ведомства, пациентом является мужчина в возрасте старше 50 лет, его состояние здоровья удовлетворительное, он находится в изоляции. Установлены все лица, контактировавшие с ним. Мужчина прибыл в Грузию из другой страны и уже вернулся в ту же страну, при этом он не посещал Великобританию.
Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.