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В Грузии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В Грузии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:57
2021-01-04T17:11
здоровье - общество
великобритания
в мире
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
грузия
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ТБИЛИСИ, 4 янв - РИА Новости. В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний грузинского минздрава."Лаборатория Лугара Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения завершила генетический анализ обнаруженных образцов, чтобы определить наличие в стране нового "британского" штамма коронавируса. Всего исследование было проведено над тремя подозрительными случаями. В 2 случаях существование этого штамма не было установлено. В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового "британского" штамма", - сказано в заявлении.По данным ведомства, пациентом является мужчина в возрасте старше 50 лет, его состояние здоровья удовлетворительное, он находится в изоляции. Установлены все лица, контактировавшие с ним. Мужчина прибыл в Грузию из другой страны и уже вернулся в ту же страну, при этом он не посещал Великобританию.Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, великобритания, в мире, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, грузия

В Грузии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса

16:57 04.01.2021 (обновлено: 17:11 04.01.2021)
 
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 4 янв - РИА Новости. В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний грузинского минздрава.
"Лаборатория Лугара Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения завершила генетический анализ обнаруженных образцов, чтобы определить наличие в стране нового "британского" штамма коронавируса. Всего исследование было проведено над тремя подозрительными случаями. В 2 случаях существование этого штамма не было установлено. В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового "британского" штамма", - сказано в заявлении.
По данным ведомства, пациентом является мужчина в возрасте старше 50 лет, его состояние здоровья удовлетворительное, он находится в изоляции. Установлены все лица, контактировавшие с ним. Мужчина прибыл в Грузию из другой страны и уже вернулся в ту же страну, при этом он не посещал Великобританию.
Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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