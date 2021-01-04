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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591973694.html
В США за сутки более 210 тысяч человек заболели COVID-19
В США за сутки более 210 тысяч человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 210 тысяч, скончались 1394 человека, сообщает университет... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:44
2021-01-04T15:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 210 тысяч, скончались 1394 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Сутками ранее в США зафиксировали рекорд, были выявили почти 300 тысяч случаев заражения.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 210 479 случаев заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 351 тысячи заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире

В США за сутки более 210 тысяч человек заболели COVID-19

15:44 04.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 210 тысяч, скончались 1394 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Сутками ранее в США зафиксировали рекорд, были выявили почти 300 тысяч случаев заражения.
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По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 210 479 случаев заражения COVID-19.
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 351 тысячи заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ мире
 
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