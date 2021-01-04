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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:11
2021-01-04T11:11
2021-01-04T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
здоровье - общество
республика алтай
костромская область
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,09%, 3. Костромская область - 0,1%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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