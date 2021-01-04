https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591944538.html

В России за сутки умерли 482 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 482 пациента с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 482 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 58 988, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:04

2021-01-04T11:04

2021-01-04T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

нижегородская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 482 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 58 988, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 482 смерти... За весь период по России умерло 58 988 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 74, Нижегородской области — 17.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

нижегородская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество