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В России за сутки умерли 482 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 482 пациента с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 482 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 58 988, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:04
2021-01-04T11:04
2021-01-04T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 482 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 58 988, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 482 смерти... За весь период по России умерло 58 988 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 74, Нижегородской области — 17.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество