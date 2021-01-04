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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591933252.html
Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем
Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал "враньем" слова главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T04:55
2021-01-04T04:55
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
олег ляшко
национальная медицинская палата
украина
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал "враньем" слова главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он написал на своей странице в Facebook.Ранее Ляшко заявил, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третей фазы клинических испытаний. Кравченко напомнил, что еще в феврале прошлого года Всемирная организация здравоохранения "определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией".Как отметил глава Национальной медицинской палаты Украины, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин. "При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме", - добавил он.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас для этого используется препарат "Спутник V". В России разрабатываются и другие вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/kontrakt-1591904962.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, олег ляшко, национальная медицинская палата, украина

Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем

04:55 04.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал "враньем" слова главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее Ляшко заявил, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третей фазы клинических испытаний.
Кравченко напомнил, что еще в феврале прошлого года Всемирная организация здравоохранения "определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией".
Как отметил глава Национальной медицинской палаты Украины, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин. "При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме", - добавил он.
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Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева.
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В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас для этого используется препарат "Спутник V". В России разрабатываются и другие вакцины.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияОлег ЛяшкоНациональная медицинская палатаУкраина
 
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