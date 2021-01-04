https://ria.ru/20210104/freyndlikh-1591956920.html

Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается тяжелым, но стабильным, рассказала РИА Новости в... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:01

2021-01-04T13:01

2021-01-04T13:44

культура

коронавирус в россии

знаменитости

алиса фрейндлих

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается тяжелым, но стабильным, рассказала РИА Новости в понедельник представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.Как сообщали ранее в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с коронавирусом. Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Ранее представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем ее экстренно госпитализировали. Она уточнила, что одновременно с актрисой с коронавирусом была госпитализирована ее дочь, а через несколько дней — внучка. "Сейчас они пошли на поправку", — отметила представитель окружного научно-клинического центра имени Соколова.Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий Российской Федерации, премии правительства России. Родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. С 1983-го — одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200215/1564811182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, знаменитости, алиса фрейндлих