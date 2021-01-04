Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих
13:01 04.01.2021 (обновлено: 13:44 04.01.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается тяжелым, но стабильным, рассказала РИА Новости в понедельник представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
Как сообщали ранее в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с коронавирусом. Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Ранее представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем ее экстренно госпитализировали.
"Состояние по-прежнему тяжелое, но стабильное", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что одновременно с актрисой с коронавирусом была госпитализирована ее дочь, а через несколько дней — внучка. "Сейчас они пошли на поправку", — отметила представитель окружного научно-клинического центра имени Соколова.
15 февраля 2020, 08:54Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий Российской Федерации, премии правительства России. Родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. С 1983-го — одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.