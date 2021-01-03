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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/yaponiya-1591907853.html
Правительство Японии созовет совет по вопросу введения режима ЧС
Правительство Японии созовет совет по вопросу введения режима ЧС
Правительство Японии на следующей неделе созывает экспертный совет для рассмотрения возможности введения режима чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T17:25
2021-01-03T17:47
распространение нового коронавируса
есихидэ суга
коронавирус covid-19
канагава
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 3 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии на следующей неделе созывает экспертный совет для рассмотрения возможности введения режима чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах, сообщило агентство Киодо.В субботу губернаторы Токио, Канагавы, Сайтамы и Тибы обратились к правительству с просьбой объявить для этих четырех префектур режим чрезвычайной ситуации, так как принимавшиеся до сих пор меры ощутимого результата не дали и число заражений коронавирусом продолжает расти. В частности, три дня назад Токио обновило антирекорд по росту заражений – 31 декабря было зафиксировано более 1,3 тысячи случаев. Наибольшие опасения специалистов вызывает растущее давление на медицинские учреждения. Свои требования губернаторы передали министру по делам восстановления экономики, ответственного за меры по коронавирусу Ясутоси Нисимуре. СМИ уже отметили, что отсутствие на встрече премьер-министра Ёсихидэ Суги уже является ответом – он выступает за совмещение мер против распространения коронавируса с мерами по восстановлению экономики.В воскресенье Суга провел совещание с Нисимурой и другими министрами, на котором заслушал их доклады по ситуации. В течение недели будет созван экспертный совет, на котором будет обсуждаться актуальная ситуация в связи с распространением инфекции, состояние системы здравоохранения, влияние на экономику в случае введения режима ЧС для столичного региона, а также его сроки. Как ожидается, премьер даст пресс-конференцию в связи со сложившейся ситуацией.В воскресенье в Японии было выявлено 3158 новых случаев заражения. Таким образом, всего в стране число зараженных приблизилось к 246 тысячам. Из них в Токио 816 человек. Скончались 3634 человека. В тяжелом состоянии находятся 714 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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есихидэ суга, коронавирус covid-19, канагава, япония, токио, в мире

Правительство Японии созовет совет по вопросу введения режима ЧС

17:25 03.01.2021 (обновлено: 17:47 03.01.2021)
 
© REUTERS / KyodoГубернаторы Сайтамы, Тибы, Министр экономики и губернаторы Токио и Канагавы на совместной пресс-конференции после встречи в Токио, Япония
Губернаторы Сайтамы, Тибы, Министр экономики и губернаторы Токио и Канагавы на совместной пресс-конференции после встречи в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© REUTERS / Kyodo
Губернаторы Сайтамы, Тибы, Министр экономики и губернаторы Токио и Канагавы на совместной пресс-конференции после встречи в Токио, Япония
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии на следующей неделе созывает экспертный совет для рассмотрения возможности введения режима чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах, сообщило агентство Киодо.
В субботу губернаторы Токио, Канагавы, Сайтамы и Тибы обратились к правительству с просьбой объявить для этих четырех префектур режим чрезвычайной ситуации, так как принимавшиеся до сих пор меры ощутимого результата не дали и число заражений коронавирусом продолжает расти. В частности, три дня назад Токио обновило антирекорд по росту заражений – 31 декабря было зафиксировано более 1,3 тысячи случаев. Наибольшие опасения специалистов вызывает растущее давление на медицинские учреждения. Свои требования губернаторы передали министру по делам восстановления экономики, ответственного за меры по коронавирусу Ясутоси Нисимуре. СМИ уже отметили, что отсутствие на встрече премьер-министра Ёсихидэ Суги уже является ответом – он выступает за совмещение мер против распространения коронавируса с мерами по восстановлению экономики.
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В воскресенье Суга провел совещание с Нисимурой и другими министрами, на котором заслушал их доклады по ситуации. В течение недели будет созван экспертный совет, на котором будет обсуждаться актуальная ситуация в связи с распространением инфекции, состояние системы здравоохранения, влияние на экономику в случае введения режима ЧС для столичного региона, а также его сроки. Как ожидается, премьер даст пресс-конференцию в связи со сложившейся ситуацией.
В воскресенье в Японии было выявлено 3158 новых случаев заражения. Таким образом, всего в стране число зараженных приблизилось к 246 тысячам. Из них в Токио 816 человек. Скончались 3634 человека. В тяжелом состоянии находятся 714 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕсихидэ СугаКоронавирус COVID-19КанагаваЯпонияТокиоВ мире
 
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