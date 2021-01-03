https://ria.ru/20210103/suleymani-1590928130.html

Убийство генерала КСИР Касема Сулеймани

Убийство генерала КСИР Касема Сулеймани

Отношения США и Ирана носят непростой характер: на протяжении сорока лет между этими странами отсутствуют дипломатические отношения, которые были установлены в... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T02:02

2021-01-03T02:02

2021-01-03T02:02

гибель иранского генерала касема сулеймани

иран

справки

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Отношения США и Ирана носят непростой характер: на протяжении сорока лет между этими странами отсутствуют дипломатические отношения, которые были установлены в 1883 году и разорваны в 1980 году после захвата сотрудников посольства США в Тегеране. В отношении Ирана со стороны США и международного сообщества был применен обширный список санкций, которые вводились как с целью сдерживания его ядерных амбиций, так и по более широкому кругу проблем (сдерживание развития обычных вооружений и ракетной программы, обвинения в нарушении прав человека, подозрения в поддержке терроризма, военно-морская активность в Персидском заливе и др.).14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза. Однако с приходом в Белый дом 45-го президента США Дональда Трампа в 2017 году США начали проводить всесторонний пересмотр своей политики в отношении Ирана. В мае 2018 года президент Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп восстановил все санкции против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США.В апреле 2019 года Белый дом объявил элитные части иранской армии – Корпус стражей исламской революции (КСИР) – террористической организацией. В состав КСИР входит подразделение "Кудс", отвечающее за военную и агентурную разведку, за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняющееся напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. С 1998 года "Кудс" возглавлял Касем Сулеймани, который в течение многих лет занимался укреплением связей Ирана с "Хезболлах" (признано террористическим в США и ряде других стран) в Ливане, сирийским правительством и шиитскими ополченцами в Ираке. Сулеймани координировал действия Ирана в борьбе с террористами "Исламского государства"* в Ираке и Сирии.Иран в ответ на действия США приравнял к террористам Центральное командование Вооруженных сил США и все подчиненные ему воинские подразделения, в том числе на Ближнем Востоке. Май 2019 года ознаменовался серьезной эскалацией американо-иранского противостояния, которое со стороны США выразилось в расширении санкций и отправке группировки войск на Ближний Восток, а со стороны Ирана – в частичной приостановке исполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, администрация Трампа приняла решение без одобрения конгресса приступить к продаже вооружений Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ для "сдерживания иранской агрессии". Вашингтон неоднократно обвинял Тегеран в проведении диверсий против поставок нефти из региона Персидского залива. В июне 2019 года США ввели санкции в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда военных руководителей Ирана, позже под санкции попал глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.27 декабря 2019 года неизвестные обстреляли одну из американских военных баз в Ираке. США возложили ответственность за атаку на "Катаиб Хезболлах" (входит в состав иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби") и обвинили Иран в поставках вооружений этой группировке. Также США нанесли удары по объектам "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам. 31 декабря после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам "Каттаиб Хезболлах" началась акция протеста у посольства США в Багдаде (Ирак), которая переросла в нападение: собравшиеся выкрикивали антиамериканские лозунги, бросали камни в сторону здания, подожгли забор вокруг дипмиссии. Беспорядки и протесты у американского посольства завершились 1 января 2020 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией нападения на посольство в Багдаде стоит Иран и он понесет за это полную ответственность. В ночь на 3 января 2020 года в аэропорт Багдада прилетел глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Его встречали высокопоставленные руководители иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". В момент, когда автоколонна выехала из аэропорта, был нанесен ракетный удар. В результате погибли Касем Сулеймани, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек, среди них были четыре иранских офицера.В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен США по приказу президента Дональда Трампа. Как утверждали в американском минобороны, операция была проведена с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. При этом в ведомстве заявили, что Сулеймани якобы "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону", а также "спланировал нападения на базы коалиции в Ираке" и "одобрил" нападения на американское посольство в Багдаде несколькими днями ранее. В Пентагоне также возложили на Сулеймани и "Кудс" ответственность за "гибель сотен американских военнослужащих и военнослужащих международной коалиции, а также за ранения тысяч из них". МИД Ирака назвал операцию против генерала Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны недопустимым.Внезапную атаку США на аэропорт Багдада не поддержали большинство стран мира. Политики высказывали опасения, что Иран и США оказались в шаге от открытого вооруженного конфликта. На устранение высокопоставленного иранского военного сразу же отреагировал мировой товарно-сырьевой рынок: на фоне сообщений о гибели иранского военачальника нефтяные котировки тут же подскочили.В Иране известие о гибели Касема Сулеймани встретили с гневом. На массовые акции протеста против действий США вышли десятки тысяч человек по всей стране. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям (по числу захваченных во время Исламской революции сотрудников посольства США в Тегеране) в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.5 января тело генерала Касема Сулеймани доставили в Иран. Церемонии прощания прошли в Ахвазе, Мешхеде и Тегеране. 7 января тело привезли в родной город Сулеймани Керман. Из-за большого количества желающих попрощаться с генералом похороны были отложены на 8 января. В результате давки на церемонии прощания погибли более 50 человек, более 200 были госпитализированы.5 января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", а парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны и высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Трамп, в свою очередь, напомнил Ираку о вложенных в военную инфраструктуру "американских миллиардах", пригрозил заморозить иракские счета в банках США и лишить госбюджет значительных средств. Позже было объявлено, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет. 7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. В ночь на 8 января в рамках операции "Мученик Сулеймани" Иран выпустил ракеты класса "земля – земля" по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек. Первоначально президент США Дональда Трамп и руководство Пентагона заявляли, что пострадавших при обстреле американских военных баз не было. Трамп сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану. Затем военные США вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В итоге сообщалось, что у более сотни военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. В Иране же подчеркивали, что США скрывают данные о своих потерях. 13 января президент Ирана Хасан Роухани подписал принятую парламентом страны резолюцию о признании министерства обороны США террористической организацией.В Соединенных Штатах реакцией на обострение отношений с Ираном после убийства Касема Сулеймани стала резолюция об ограничении возможностей для задействования вооруженных сил США в Иране, внесенная сенатором-демократом Тимом Кейном. В феврале ее одобрил сенат, где большинство принадлежало республиканцам. Это стало сигналом для администрации, что даже однопартийцы Трампа не разделяют его курс по Ирану и опасаются втягивания США в войну с исламской республикой. В марте документ поддержало большинство конгрессменов. Резолюция обязывала Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана", до особого распоряжения или объявления войны, что по конституции имеет право делать только конгресс. При этом Трампу разрешалось защищать страну от "неминуемого нападения". В мае Трамп наложил вето на эту резолюцию, в сенате не смогли отменить вето Трампа: за преодоление вето должно было проголосовать не менее 67 сенаторов, однако таких набралось лишь 49. Против были 44.США в течение 2020 года продолжали расширение санкций в отношении Ирана, а также ряда компаний из других стран за сотрудничество с Ираном.В июне судебные власти Ирана потребовали от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, "участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", в том числе Трамп. Однако внутренние правила Интерпола не позволили международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск Трампа и других возможных причастных к убийству Сулеймани.Власти Ирана объявили 3 января, день гибели генерала Касема Сулеймани, Международным днем сопротивления. Также сообщалось о создании международной премии памяти жертв (World Sacrifice Award), которая будет носить имя Сулеймани. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников *Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель иранского генерала касема сулеймани, иран, справки