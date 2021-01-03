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В Турции обнаружили 2500-летний храм Афродиты
В Турции обнаружили 2500-летний храм Афродиты
Группа ученых и археологов обнаружила останки 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции, сообщает Daily Sabah. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T21:03
2021-01-03T21:03
2021-01-03T21:21
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Группа ученых и археологов обнаружила останки 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции, сообщает Daily Sabah. После обследования территории, охватывающие части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире, было обнаружено 35 древних поселений, в том числе 16 из периода позднего неолита. Среди них были руины храма Афродиты, датируемого VI-м веком до нашей эры. По словам археолога Элиф Копарал из университет искусств имени Мимара Синана, которая возглавляла раскопки, в то время древнегреческая богиня любви, красоты и страсти была одной из самых почитаемых. Она также отметила, что вместе с командой на протяжении тех нескольких лет, пока шли раскопки, сотрудничала с местными жителями. Они помогли защитить ценные артефакты от контрабандистов и нелегальных охотниками за сокровищами.
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Группа ученых и археологов обнаружила останки 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции, сообщает
Daily Sabah.
После обследования территории, охватывающие части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире, было обнаружено 35 древних поселений, в том числе 16 из периода позднего неолита. Среди них были руины храма Афродиты, датируемого VI-м веком до нашей эры.
По словам археолога Элиф Копарал из университет искусств имени Мимара Синана, которая возглавляла раскопки, в то время древнегреческая богиня любви, красоты и страсти была одной из самых почитаемых.
"Это захватывающие и впечатляющее открытие", — подчеркнула Копарал.
Она также отметила, что вместе с командой на протяжении тех нескольких лет, пока шли раскопки, сотрудничала с местными жителями. Они помогли защитить ценные артефакты от контрабандистов и нелегальных охотниками за сокровищами.