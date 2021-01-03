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Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире
Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире
Житель Новосибирска покончил с собой во время прямой трансляции во "ВКонтакте", сообщает "Новосибирск онлайн". РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T11:49
2021-01-03T11:49
2021-01-03T13:29
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Житель Новосибирска покончил с собой во время прямой трансляции во "ВКонтакте", сообщает "Новосибирск онлайн".Инцидент произошел ночью, накануне 31 декабря. Мужчина запустил стрим из своей квартиры, снимая себя на камеру крупным планом, затем запечатлел всю подготовку к самоубийству и совершил его. Продолжительность эфира составила 22 минуты.СУ СК по Новосибирской области проводит доследственную проверку и устанавливает причины произошедшего.
https://ria.ru/20210102/bolnitsa-1591842887.html
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новосибирск, происшествия