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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591906881.html
Трамп заявил, что статистика по коронавирусу в США слишком преувеличена
Трамп заявил, что статистика по коронавирусу в США слишком преувеличена
Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за "нелепого" метода подсчета,... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T17:13
2021-01-03T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за "нелепого" метода подсчета, используемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC)."Число случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. "Когда сомневаетесь, назовите это COVID". Фейковые новости!" - написал Трамп в Twitter.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 20,4 миллиона, скончались более 350 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что статистика по коронавирусу в США слишком преувеличена

17:13 03.01.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за "нелепого" метода подсчета, используемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
"Число случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. "Когда сомневаетесь, назовите это COVID". Фейковые новости!" - написал Трамп в Twitter.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 20,4 миллиона, скончались более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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