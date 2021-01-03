https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591906881.html
Трамп заявил, что статистика по коронавирусу в США слишком преувеличена
Трамп заявил, что статистика по коронавирусу в США слишком преувеличена
Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за "нелепого" метода подсчета,... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T17:13
2021-01-03T17:13
2021-01-03T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574225930_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_c8643a3397a016970686b6fcac987d96.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за "нелепого" метода подсчета, используемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC)."Число случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. "Когда сомневаетесь, назовите это COVID". Фейковые новости!" - написал Трамп в Twitter.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 20,4 миллиона, скончались более 350 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574225930_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_dfe83318c482749101ea876f985014a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире