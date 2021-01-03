https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591906881.html

Трамп заявил, что статистика по коронавирусу в США слишком преувеличена

Трамп заявил, что статистика по коронавирусу в США слишком преувеличена

Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за "нелепого" метода подсчета,... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T17:13

2021-01-03T17:13

2021-01-03T17:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в США слишком преувеличено из-за "нелепого" метода подсчета, используемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC)."Число случаев и смертей от китайского вируса слишком преувеличено в США из-за нелепого метода подсчета CDC по сравнению с другими странами, многие из которых сообщают намеренно очень неточно и занижают. "Когда сомневаетесь, назовите это COVID". Фейковые новости!" - написал Трамп в Twitter.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 20,4 миллиона, скончались более 350 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире