https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591887422.html

В Москве до 15 января не будет организованных занятий спортом

В Москве до 15 января не будет организованных занятий спортом

Москвичи могут заниматься спортом в городских парках, но организованных занятий, кружков и секций из-за коронавируса не будет, сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T13:34

2021-01-03T13:34

2021-01-03T13:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мосгорпарк

москва

общество

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Москвичи могут заниматься спортом в городских парках, но организованных занятий, кружков и секций из-за коронавируса не будет, сообщила РИА Новости заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова."Самостоятельно заниматься спортом на парковых территориях никто не запрещает. Парки будут открыты для посещения, можно прийти покататься на коньках, если будут открыты лыжные трасы, то покататься на лыжах. Что касается организованных занятий, то они проводиться не будут, ни кружки, ни секции до 15 января работать не будут. Можно прийти и самостоятельно заняться спортом", - сообщила Косинова.Говоря о мерах безопасности и соблюдении COVID-требований Косинова отметила, что во всех парках города они соблюдаются, а так как зимой больше всего людей находится на катках, то на них усилены меры безопасности."У нас для каждого катка рассчитано предельное допустимое количество посетителей. Для этого и была создана билетная система по сеансам, то есть когда продано определенное количество билетов на сеанс, то продажи закрываются, то есть большего количество людей быть не может. После каждого сеанса во всех помещениях, во всех пунктах проката идет полная обработка всех поверхностей и коньков, после каждого человека", - рассказала она.Косинова добавила, что когда будут открыты лыжные трассы, то заработает прокат лыжного инвентаря. Пункты проката будут работать по тому же принципу, что и прокат коньков."Также будет проводиться дезинфекция оборудования, в помещение нужно будет заходить в масках и перчатках. Это будет контролироваться сотрудниками парка и охраной", - пояснила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591879586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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