https://ria.ru/20210103/kinoteatry-1591871098.html

Вступили в силу новые правила работы кинотеатров

Вступили в силу новые правила работы кинотеатров

Посетителей всех кинотеатров на территории России с 1 января обязаны информировать перед началом сеансов о мерах безопасности при возникновении пожара. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T10:05

2021-01-03T10:05

2021-01-03T10:05

культура

россия

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/52/497565241_0:253:2999:1940_1920x0_80_0_0_7134ddf1e0d315c3c234d20ed1c41433.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посетителей всех кинотеатров на территории России с 1 января обязаны информировать перед началом сеансов о мерах безопасности при возникновении пожара."Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

https://ria.ru/20201221/prazdnik-1590255856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кино и сериалы, новости культуры