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Вступили в силу новые правила работы кинотеатров
Вступили в силу новые правила работы кинотеатров
Посетителей всех кинотеатров на территории России с 1 января обязаны информировать перед началом сеансов о мерах безопасности при возникновении пожара. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:05
2021-01-03T10:05
2021-01-03T10:05
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посетителей всех кинотеатров на территории России с 1 января обязаны информировать перед началом сеансов о мерах безопасности при возникновении пожара."Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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