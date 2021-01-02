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На сайте госуслуг начали выдавать сертификат о вакцинации от COVID-19
На сайте госуслуг начали выдавать сертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:02
2021-01-02T15:02
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
госуслуги
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здоровье - общество
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ТВЕРЬ, 2 янв — РИА Новости. Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он пояснил, что заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов."На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса", — сказал министр.Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Пока доступна одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Кроме того, в России разрабатывают и другие вакцины: "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", сейчас проходит пострегистрационные испытания, а препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН в феврале может получить регистрацию. В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, госуслуги, здоровье - общество

На сайте госуслуг начали выдавать сертификат о вакцинации от COVID-19

14:02 02.01.2021 (обновлено: 15:02 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра выписывает пациенту сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции
Медицинская сестра выписывает пациенту сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТВЕРЬ, 2 янв — РИА Новости. Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он пояснил, что заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов.
"На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса", — сказал министр.
Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Пока доступна одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
Кроме того, в России разрабатывают и другие вакцины: "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", сейчас проходит пострегистрационные испытания, а препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН в феврале может получить регистрацию.
В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоГосуслугиЗдоровье - Общество
 
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