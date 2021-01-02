https://ria.ru/20210102/vaktsina-1591811333.html

На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T11:49

2021-01-02T11:49

2021-01-02T15:27

виктор медведчук

харьков

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

украина

в мире

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук. Его заявление опубликовано на сайте партии.Он уточнил, что компания подала заявку 30 декабря. По его словам, "Биолек" — один из лидеров фармацевтической промышленности Украины, у него достаточно производственных мощностей и квалифицированного персонала.Разработчик вакцины дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства препарата, добавил Медведчук, отметив, что такую передачу можно организовать в течение двух недель, а на налаживание производства уйдет от трех до шести месяцев.Политик подчеркнул, что таким образом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса и стать независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19. В начале декабря политик уже говорил, что "Биолек" может начать производство "Спутника V", а РФПИ выразил готовность сотрудничать с Украиной. В самой харьковской компании заявили, что не подписывали никаких контрактов, но готовы производить вакцину, если она получит украинскую госрегистрацию.В пропрезидентской фракции Верховной рады "Слуга народа" уже заявили, что сомневаются в получении российской вакциной регистрации на Украине. По словам председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии или Японии. Власти Украины уже не раз заявляли, что не будут покупать российскую вакцину. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России против Украины, а президент Владимир Зеленский заявлял, что больше доверяет Евросоюзу, пообещавшему Украине "настоящую вакцину".На днях Киев заключил контракт на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также рассчитывает получить еще 16 миллионов доз в рамках механизма COVAX.По последним данным, на Украине насчитывается более миллиона случаев COVID-19, умерли 18,7 тысячи человек, выздоровели — 722 тысячи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591693416.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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виктор медведчук, харьков, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, украина, в мире