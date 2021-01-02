https://ria.ru/20210102/vaktsina-1591811333.html
На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"
На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"
Харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:49
2021-01-02T11:49
2021-01-02T15:27
виктор медведчук
харьков
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588433215_0:226:2917:1867_1920x0_80_0_0_0fe1176ef3aaa8e327b87fb1170503d7.jpg
КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук. Его заявление опубликовано на сайте партии.Он уточнил, что компания подала заявку 30 декабря. По его словам, "Биолек" — один из лидеров фармацевтической промышленности Украины, у него достаточно производственных мощностей и квалифицированного персонала.Разработчик вакцины дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства препарата, добавил Медведчук, отметив, что такую передачу можно организовать в течение двух недель, а на налаживание производства уйдет от трех до шести месяцев.Политик подчеркнул, что таким образом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса и стать независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19. В начале декабря политик уже говорил, что "Биолек" может начать производство "Спутника V", а РФПИ выразил готовность сотрудничать с Украиной. В самой харьковской компании заявили, что не подписывали никаких контрактов, но готовы производить вакцину, если она получит украинскую госрегистрацию.В пропрезидентской фракции Верховной рады "Слуга народа" уже заявили, что сомневаются в получении российской вакциной регистрации на Украине. По словам председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии или Японии. Власти Украины уже не раз заявляли, что не будут покупать российскую вакцину. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России против Украины, а президент Владимир Зеленский заявлял, что больше доверяет Евросоюзу, пообещавшему Украине "настоящую вакцину".На днях Киев заключил контракт на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также рассчитывает получить еще 16 миллионов доз в рамках механизма COVAX.По последним данным, на Украине насчитывается более миллиона случаев COVID-19, умерли 18,7 тысячи человек, выздоровели — 722 тысячи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591693416.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588433215_735:329:2917:1965_1920x0_80_0_0_731673aaaa31d90f6cb608763272443c.jpg
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-01-02T11:49
true
PT3M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, харьков, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, украина, в мире
КИЕВ, 2 янв — РИА Новости.
Харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины
с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь
" Виктор Медведчук
. Его заявление опубликовано на сайте партии
.
Он уточнил, что компания подала заявку 30 декабря. По его словам, "Биолек" — один из лидеров фармацевтической промышленности Украины, у него достаточно производственных мощностей и квалифицированного персонала.
Разработчик вакцины дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства препарата, добавил Медведчук, отметив, что такую передачу можно организовать в течение двух недель, а на налаживание производства уйдет от трех до шести месяцев.
Политик подчеркнул, что таким образом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса и стать независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19.
"Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века", — заключил Медведчук.
В начале декабря политик уже говорил, что "Биолек" может начать производство "Спутника V", а РФПИ выразил готовность сотрудничать с Украиной. В самой харьковской компании заявили, что не подписывали никаких контрактов, но готовы производить вакцину, если она получит украинскую госрегистрацию.
В пропрезидентской фракции Верховной рады "Слуга народа" уже заявили, что сомневаются в получении российской вакциной регистрации на Украине. По словам председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии или Японии.
Власти Украины уже не раз заявляли, что не будут покупать российскую вакцину. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов
утверждал, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
назвал "Спутник V" гибридным оружием России против Украины, а президент Владимир Зеленский заявлял, что больше доверяет Евросоюзу, пообещавшему Украине "настоящую вакцину".
На днях Киев заключил контракт на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также рассчитывает получить еще 16 миллионов доз в рамках механизма COVAX.
По последним данным, на Украине насчитывается более миллиона случаев COVID-19, умерли 18,7 тысячи человек, выздоровели — 722 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.