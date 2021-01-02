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В московском транспорте усилили меры безопасности в праздники
В московском транспорте усилили меры безопасности в праздники
Меры безопасности в наземном транспорте, метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах Москвы усилены в новогодние праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:16
2021-01-02T18:16
россия
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
москва
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Меры безопасности в наземном транспорте, метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах Москвы усилены в новогодние праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что эти меры направлены на то, чтобы новогодние праздники прошли без малейшего происшествия. Пассажиров просят отнестись к проверкам с пониманием.
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россия, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), москва

В московском транспорте усилили меры безопасности в праздники

18:16 02.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди в подземном пешеходном переходе между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Меры безопасности в наземном транспорте, метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах Москвы усилены в новогодние праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

"В праздничные дни мы усилили меры безопасности на наземном транспорте, в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах — в вестибюлях и на станциях работают на 20% больше дежурных, полицейских и кинологов с собаками. Мы чаще проверяем оставленные вещи и подозрительные предметы в вагонах метро, салонах автобусов, электробусов и трамваев. А пассажиров могут останавливать в зоне досмотра", - говорится в сообщении.

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1 января, 15:13Новый год—2021
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Отмечается, что эти меры направлены на то, чтобы новогодние праздники прошли без малейшего происшествия. Пассажиров просят отнестись к проверкам с пониманием.
 
РоссияГородское хозяйство МосквыМосковское центральное кольцо (МЦК)Москва
 
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