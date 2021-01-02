https://ria.ru/20210102/transport-1591840562.html
В московском транспорте усилили меры безопасности в праздники
В московском транспорте усилили меры безопасности в праздники
Меры безопасности в наземном транспорте, метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах Москвы усилены в новогодние праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:16
2021-01-02T18:16
2021-01-02T18:16
россия
городское хозяйство москвы
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москва
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Меры безопасности в наземном транспорте, метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах Москвы усилены в новогодние праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что эти меры направлены на то, чтобы новогодние праздники прошли без малейшего происшествия. Пассажиров просят отнестись к проверкам с пониманием.
https://ria.ru/20210101/prazdniki-1591767996.html
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россия, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), москва