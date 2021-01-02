В московском транспорте усилили меры безопасности в праздники

"В праздничные дни мы усилили меры безопасности на наземном транспорте, в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах — в вестибюлях и на станциях работают на 20% больше дежурных, полицейских и кинологов с собаками. Мы чаще проверяем оставленные вещи и подозрительные предметы в вагонах метро, салонах автобусов, электробусов и трамваев. А пассажиров могут останавливать в зоне досмотра", - говорится в сообщении.