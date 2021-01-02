https://ria.ru/20210102/prestuplenie-1591816124.html
В Екатеринбурге сняли самое быстро раскрытое новогоднее преступление
В Екатеринбурге сняли самое быстро раскрытое новогоднее преступление
Службе безопасности одного из районов Екатеринбурга удалось выявить преступление, найти злоумышленников и вернуть украденное обратно меньше чем за десять минут, РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:49
2021-01-02T12:49
2021-01-02T15:52
екатеринбург
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591815437_39:0:1239:675_1920x0_80_0_0_ae3166396ffb5b07aeac93575ab5474f.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Службе безопасности одного из районов Екатеринбурга удалось выявить преступление, найти злоумышленников и вернуть украденное обратно меньше чем за десять минут, сообщается на сайте управляющей компании дома, во дворе которого произошел инцидент. В канун Нового года злоумышленники решили украсть елку, наряженную во дворе. Момент кражи, а также весь их путь до квартиры зафиксировали камеры наблюдения. Вместе с сотрудниками службы безопасности молодые люди вернули елку со всеми игрушками на место. Управляющая компания смонтировала видео с камер наблюдения, добавила музыку и текст и опубликовала в социальных сетях. Видео быстро набрало популярность среди пользователей, а преступников прозвали Гринчами, в честь персонажа сказки, похитившего Рождество.
https://ria.ru/20210102/ptitsy-1591805907.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591815437_189:0:1089:675_1920x0_80_0_0_1579c881edaf751d93c977ab0934d9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, общество, происшествия
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Службе безопасности одного из районов Екатеринбурга
удалось выявить преступление, найти злоумышленников и вернуть украденное обратно меньше чем за десять минут, сообщается на сайте
управляющей компании дома, во дворе которого произошел инцидент.
В канун Нового года злоумышленники решили украсть елку, наряженную во дворе. Момент кражи, а также весь их путь до квартиры зафиксировали камеры наблюдения.
Вместе с сотрудниками службы безопасности молодые люди вернули елку со всеми игрушками на место.
Управляющая компания смонтировала видео с камер наблюдения, добавила музыку и текст и опубликовала в социальных сетях. Видео быстро набрало популярность среди пользователей, а преступников прозвали Гринчами, в честь персонажа сказки, похитившего Рождество.