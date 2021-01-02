https://ria.ru/20210102/prestuplenie-1591816124.html

В Екатеринбурге сняли самое быстро раскрытое новогоднее преступление

В Екатеринбурге сняли самое быстро раскрытое новогоднее преступление

Службе безопасности одного из районов Екатеринбурга удалось выявить преступление, найти злоумышленников и вернуть украденное обратно меньше чем за десять минут, РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:49

2021-01-02T12:49

2021-01-02T15:52

екатеринбург

общество

происшествия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Службе безопасности одного из районов Екатеринбурга удалось выявить преступление, найти злоумышленников и вернуть украденное обратно меньше чем за десять минут, сообщается на сайте управляющей компании дома, во дворе которого произошел инцидент. В канун Нового года злоумышленники решили украсть елку, наряженную во дворе. Момент кражи, а также весь их путь до квартиры зафиксировали камеры наблюдения. Вместе с сотрудниками службы безопасности молодые люди вернули елку со всеми игрушками на место. Управляющая компания смонтировала видео с камер наблюдения, добавила музыку и текст и опубликовала в социальных сетях. Видео быстро набрало популярность среди пользователей, а преступников прозвали Гринчами, в честь персонажа сказки, похитившего Рождество.

https://ria.ru/20210102/ptitsy-1591805907.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, общество, происшествия