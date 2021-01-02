https://ria.ru/20210102/otnosheniya-1591813695.html

Украина разрабатывает новую дорожную карту отношений с США

Украина разрабатывает новую дорожную карту отношений с США

Киев хочет выстроить эффективный диалог с новой администрацией президента США и нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с Вашингтоном, сообщил... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:19

2021-01-02T12:19

2021-01-02T12:19

дмитрий кулеба

нато

владимир зеленский

джо байден

сша

в мире

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КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Киев хочет выстроить эффективный диалог с новой администрацией президента США и нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с Вашингтоном, сообщил в субботу заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика.Он также сообщил, что Киев будет работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, расширению и укреплению поддержки Украины в сфере безопасности. Отдельным блоком вопросов Жовква назвал новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/ukraina-1588198052.html

сша

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дмитрий кулеба, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, в мире