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Украина разрабатывает новую дорожную карту отношений с США
Украина разрабатывает новую дорожную карту отношений с США
Киев хочет выстроить эффективный диалог с новой администрацией президента США и нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с Вашингтоном, сообщил... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:19
2021-01-02T12:19
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нато
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КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Киев хочет выстроить эффективный диалог с новой администрацией президента США и нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с Вашингтоном, сообщил в субботу заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика.Он также сообщил, что Киев будет работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, расширению и укреплению поддержки Украины в сфере безопасности. Отдельным блоком вопросов Жовква назвал новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий.
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дмитрий кулеба, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, в мире

Украина разрабатывает новую дорожную карту отношений с США

12:19 02.01.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина держит флаг Украины посольством США в Киеве
Женщина держит флаг Украины посольством США в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Киев хочет выстроить эффективный диалог с новой администрацией президента США и нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с Вашингтоном, сообщил в субботу заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика.

"Мы ставим цель выстроить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе наивысшем. В повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас мы нарабатываем новую содержательную дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году. Среди важных задач — налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса ради дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины", - написал Жовква в статье для издания "Зеркало недели".

Он также сообщил, что Киев будет работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, расширению и укреплению поддержки Украины в сфере безопасности. Отдельным блоком вопросов Жовква назвал новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий.
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