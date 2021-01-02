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В России к 1 июля создадут перечень потенциально опасных объектов
В России к 1 июля создадут перечень потенциально опасных объектов
Перечень всех потенциально опасных объектов на территории России, от химических производств и атомных электростанций до торговых центров, планируется... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T13:05
2021-01-02T13:05
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Перечень всех потенциально опасных объектов на территории России, от химических производств и атомных электростанций до торговых центров, планируется сформировать до 1 июля 2021 года.Как сообщалось ранее, в России более 10 тысяч потенциально опасных объектов (не считая просто людных мест типа торговых центров), при этом 70% из них расположены в 146 городах с населением более 100 тысяч человек каждый. Но ответственность за мониторинг ситуации сейчас распылена между разными органами власти. Теперь же предлагается поручить эту задачу МЧС.Обязательному учету в перечне также подлежат все объекты, в которые могут зайти более 5 тысяч человек, то есть крупные торговые центры. В перечень войдут все объекты независимо от их организационно-правовой формы и все вновь строящиеся потенциально опасные объекты.По существующей терминологии, к потенциально опасным относятся объекты, которые используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества и так далее.
россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России к 1 июля создадут перечень потенциально опасных объектов

13:05 02.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНововоронежская атомная станция АЭС
Нововоронежская атомная станция АЭС - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Перечень всех потенциально опасных объектов на территории России, от химических производств и атомных электростанций до торговых центров, планируется сформировать до 1 июля 2021 года.
Как сообщалось ранее, в России более 10 тысяч потенциально опасных объектов (не считая просто людных мест типа торговых центров), при этом 70% из них расположены в 146 городах с населением более 100 тысяч человек каждый. Но ответственность за мониторинг ситуации сейчас распылена между разными органами власти. Теперь же предлагается поручить эту задачу МЧС.
"Обеспечить до 1 июля 2021 года формирование и утверждение перечня, действующих на территории Российской Федерации потенциально опасных объектов, в соответствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением", - говорится в проекте постановления правительства,
Обязательному учету в перечне также подлежат все объекты, в которые могут зайти более 5 тысяч человек, то есть крупные торговые центры. В перечень войдут все объекты независимо от их организационно-правовой формы и все вновь строящиеся потенциально опасные объекты.
По существующей терминологии, к потенциально опасным относятся объекты, которые используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества и так далее.
Пожарная безопасность в общественных местах - РИА Новости, 1920, 30.03.2018
30 марта 2018, 08:00Инфографика
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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