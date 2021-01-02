https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591815761.html

В Москве за сутки 6107 пациентов выздоровели после COVID-19

В Москве за сутки 6107 пациентов выздоровели после COVID-19

Московские врачи вылечили от коронавируса более 639 тысяч человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:43

2021-01-02T12:43

2021-01-02T12:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Московские врачи вылечили от коронавируса более 639 тысяч человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 6107 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 639 809", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Москве за сутки подтверждено 5452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва