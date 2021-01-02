В Карабах вернулись более 130 беженцев за сутки
22:13 02.01.2021 (обновлено: 22:24 02.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди покидают свои дома в городе Лачин (Бердзор)
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Еще более 130 беженцев вернулись в субботу в свои дома в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.
"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены более 130 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 47,1 тысячи беженцев", - говорится в тексте бюллетеня.
16 ноября 2020, 20:36ИнфографикаРоссийские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.