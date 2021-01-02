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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210102/karabakh-1591851772.html
В Карабах вернулись более 130 беженцев за сутки
В Карабах вернулись более 130 беженцев за сутки
Еще более 130 беженцев вернулись в субботу в свои дома в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T22:13
2021-01-02T22:24
ситуация в нагорном карабахе
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Еще более 130 беженцев вернулись в субботу в свои дома в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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москва, азербайджан, армения, в мире

В Карабах вернулись более 130 беженцев за сутки

22:13 02.01.2021 (обновлено: 22:24 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди покидают свои дома в городе Лачин (Бердзор)
Люди покидают свои дома в городе Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Еще более 130 беженцев вернулись в субботу в свои дома в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены более 130 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 47,1 тысячи беженцев", - говорится в тексте бюллетеня.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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