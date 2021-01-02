https://ria.ru/20210102/karabakh-1591851772.html

В Карабах вернулись более 130 беженцев за сутки

В Карабах вернулись более 130 беженцев за сутки

Еще более 130 беженцев вернулись в субботу в свои дома в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T22:13

2021-01-02T22:13

2021-01-02T22:24

ситуация в нагорном карабахе

москва

азербайджан

армения

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Еще более 130 беженцев вернулись в субботу в свои дома в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

москва

азербайджан

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, азербайджан, армения, в мире