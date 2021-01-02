https://ria.ru/20210102/elektrichestvo-1591830428.html
В Псковской области около 16,2 тысячи человек остались без электричества
В Псковской области около 16,2 тысячи человек остались без электричества
Около 16,2 тысячи человек в Псковской области остались без электроснабжения из-за налипания мокрого снега на провода, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T15:47
2021-01-02T15:47
2021-01-02T15:47
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
псковская область
происшествия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Около 16,2 тысячи человек в Псковской области остались без электроснабжения из-за налипания мокрого снега на провода, сообщило Минэнерго РФ.Отмечается, что Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области, где из-за налипания мокрого снега на проводах происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.Задействовано 36 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 0,85 МВт. Температура наружного воздуха ноль градусов по Цельсию. К аварийно-восстановительным работам привлечена 91 бригада (341 специалист и 100 единиц спецтехники).
https://ria.ru/20201225/elektrichestvo-1590861857.html
псковская область
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), псковская область, происшествия