https://ria.ru/20210101/vaktsina-1591743560.html

ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для экстренного использования

ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавирусной инфекции разработчиков Pfizer и BioNTech в список рекомендуемых для экстренного... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T02:54

2021-01-01T02:54

2021-01-01T02:54

воз

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

панамериканская организация здравоохранения

александр гинцбург

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

юнисеф

калифорния

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавирусной инфекции разработчиков Pfizer и BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования.Подчеркивается, что это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах."ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад", — отмечается в заявлении.Аллергическая реакция Один случай аллергической реакции на вакцину Pfizer/ BioNTech отмечен в Греции, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.Также, как сообщает ABC 10News, медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer. В настоящее время его состояние улучшилось.Ранее СМИ сообщили, что у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer. Также стало известно, что двум медработникам в штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от BioNTech и Pfizer."Аллергических реакций не наблюдалось"Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на разработанную центром вакцину "Спутник V".Ученый отметил, что вакциной "Спутник V" привились уже более 700 тысяч россиян, и все побочные эффекты на применение препарата отслеживали специалисты Минздрава и Росздравнадзора.Гинцбург также подтвердил, что на данный момент не было ни одной госпитализации из-за вакцины "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/privivka-1591644486.html

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591289565.html

https://ria.ru/20201231/argentina-1591618552.html

калифорния

нью-йорк (город)

греция

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воз, коронавирус covid-19, панамериканская организация здравоохранения, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), юнисеф, калифорния, нью-йорк (город), греция