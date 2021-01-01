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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210101/vaktsina-1591743560.html
ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для экстренного использования
ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для экстренного использования
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавирусной инфекции разработчиков Pfizer и BioNTech в список рекомендуемых для экстренного... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T02:54
2021-01-01T02:54
воз
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
панамериканская организация здравоохранения
александр гинцбург
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
юнисеф
калифорния
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавирусной инфекции разработчиков Pfizer и BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования.Подчеркивается, что это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах."ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад", — отмечается в заявлении.Аллергическая реакция Один случай аллергической реакции на вакцину Pfizer/ BioNTech отмечен в Греции, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.Также, как сообщает ABC 10News, медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer. В настоящее время его состояние улучшилось.Ранее СМИ сообщили, что у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer. Также стало известно, что двум медработникам в штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от BioNTech и Pfizer."Аллергических реакций не наблюдалось"Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на разработанную центром вакцину "Спутник V".Ученый отметил, что вакциной "Спутник V" привились уже более 700 тысяч россиян, и все побочные эффекты на применение препарата отслеживали специалисты Минздрава и Росздравнадзора.Гинцбург также подтвердил, что на данный момент не было ни одной госпитализации из-за вакцины "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/privivka-1591644486.html
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нью-йорк (город)
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воз, коронавирус covid-19, панамериканская организация здравоохранения, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), юнисеф, калифорния, нью-йорк (город), греция

ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для экстренного использования

02:54 01.01.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавирусной инфекции разработчиков Pfizer и BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования.
Подчеркивается, что это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.
"ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад", — отмечается в заявлении.
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Аллергическая реакция

Один случай аллергической реакции на вакцину Pfizer/ BioNTech отмечен в Греции, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.
Также, как сообщает ABC 10News, медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer. В настоящее время его состояние улучшилось.
Ранее СМИ сообщили, что у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer. Также стало известно, что двум медработникам в штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от BioNTech и Pfizer.
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"Аллергических реакций не наблюдалось"

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на разработанную центром вакцину "Спутник V".
Ученый отметил, что вакциной "Спутник V" привились уже более 700 тысяч россиян, и все побочные эффекты на применение препарата отслеживали специалисты Минздрава и Росздравнадзора.
Гинцбург также подтвердил, что на данный момент не было ни одной госпитализации из-за вакцины "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКоронавирус COVID-19Панамериканская организация здравоохраненияАлександр ГинцбургФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ЮНИСЕФКалифорнияНью-Йорк (город)Греция
 
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