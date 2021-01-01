ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для экстренного использования
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавирусной инфекции разработчиков Pfizer и BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования.
Подчеркивается, что это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.
"ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад", — отмечается в заявлении.
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Аллергическая реакция
Один случай аллергической реакции на вакцину Pfizer/ BioNTech отмечен в Греции, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.
Также, как сообщает ABC 10News, медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer. В настоящее время его состояние улучшилось.
Ранее СМИ сообщили, что у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer. Также стало известно, что двум медработникам в штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от BioNTech и Pfizer.
"Аллергических реакций не наблюдалось"
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на разработанную центром вакцину "Спутник V".
Ученый отметил, что вакциной "Спутник V" привились уже более 700 тысяч россиян, и все побочные эффекты на применение препарата отслеживали специалисты Минздрава и Росздравнадзора.
Гинцбург также подтвердил, что на данный момент не было ни одной госпитализации из-за вакцины "Спутник V".
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