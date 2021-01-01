https://ria.ru/20210101/pozhar-1591751322.html

В Самаре один человек погиб при пожаре на заводе

В Самаре один человек погиб при пожаре на заводе

Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на подшипниковом заводе в Самаре, один человек погиб, сообщает МЧС России. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T10:21

2021-01-01T10:21

2021-01-01T15:24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самара

происшествия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на подшипниковом заводе в Самаре, один человек погиб, сообщает МЧС России.Уточняется, что всего привлечено 70 человек, 23 единиц техники, в том числе от МЧС России 55 человек, 17 единиц техники. Согласно сообщению, завод на стадии расформирования.Позднее спасатели сообщили о возрастании площади пожара на подшипниковом заводе в Самаре до 1,2 тысячи квадратных метров."В 9.42 площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, на месте пожара создано четыре боевых участка работы… прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлечены 183 человека, 63 единицы техники.Пожарные более семи с половиной часов борются с огнем в здании на территории Самарского подшипникового завода, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.Он отметил, что сил и средств для ликвидации пожара достаточно, площадь пожара не изменилась.Второй пожарный поезд прибыл для тушения огня в здании на территории завода в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.В ведомстве отметили, что завод с 2018 года не работает.Уточняется, что тушением пожара руководит начальник регионального главка МЧС Олег Бойко.Прокуратура Самары начала проверку по факту крупного пожара в здании на территории местного завода, где погиб один человек, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в главке МЧС уточнили, что завод с 2018 года не работает.

https://ria.ru/20210101/pozhar-1591768874.html

самара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия