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В Самаре один человек погиб при пожаре на заводе
В Самаре один человек погиб при пожаре на заводе
Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на подшипниковом заводе в Самаре, один человек погиб, сообщает МЧС России. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T10:21
2021-01-01T15:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на подшипниковом заводе в Самаре, один человек погиб, сообщает МЧС России.Уточняется, что всего привлечено 70 человек, 23 единиц техники, в том числе от МЧС России 55 человек, 17 единиц техники. Согласно сообщению, завод на стадии расформирования.Позднее спасатели сообщили о возрастании площади пожара на подшипниковом заводе в Самаре до 1,2 тысячи квадратных метров."В 9.42 площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, на месте пожара создано четыре боевых участка работы… прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлечены 183 человека, 63 единицы техники.Пожарные более семи с половиной часов борются с огнем в здании на территории Самарского подшипникового завода, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.Он отметил, что сил и средств для ликвидации пожара достаточно, площадь пожара не изменилась.Второй пожарный поезд прибыл для тушения огня в здании на территории завода в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.В ведомстве отметили, что завод с 2018 года не работает.Уточняется, что тушением пожара руководит начальник регионального главка МЧС Олег Бойко.Прокуратура Самары начала проверку по факту крупного пожара в здании на территории местного завода, где погиб один человек, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в главке МЧС уточнили, что завод с 2018 года не работает.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия

В Самаре один человек погиб при пожаре на заводе

10:21 01.01.2021 (обновлено: 15:24 01.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиТушение пожара на территории Самарского завода
Тушение пожара на территории Самарского завода - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пожар на площади 800 квадратных метров произошел на подшипниковом заводе в Самаре, один человек погиб, сообщает МЧС России.
"Пожар в здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод". Площадь 800 квадратных метров, ранг пожара № 3. Эвакуация не проводилась. Один человек погиб", - сказано в сообщении.
Уточняется, что всего привлечено 70 человек, 23 единиц техники, в том числе от МЧС России 55 человек, 17 единиц техники. Согласно сообщению, завод на стадии расформирования.
Позднее спасатели сообщили о возрастании площади пожара на подшипниковом заводе в Самаре до 1,2 тысячи квадратных метров.
"В 9.42 площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, на месте пожара создано четыре боевых участка работы… прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 183 человека, 63 единицы техники.
Пожарные более семи с половиной часов борются с огнем в здании на территории Самарского подшипникового завода, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
"Тушение огня ведется с 8.00 (7.00 мск), пока не локализован", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сил и средств для ликвидации пожара достаточно, площадь пожара не изменилась.
Второй пожарный поезд прибыл для тушения огня в здании на территории завода в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
"Задействовано два пожарных поезда со станции Самара и станции Кинель, они меняются по мере заправки", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что завод с 2018 года не работает.
Уточняется, что тушением пожара руководит начальник регионального главка МЧС Олег Бойко.
Прокуратура Самары начала проверку по факту крупного пожара в здании на территории местного завода, где погиб один человек, сообщило надзорное ведомство региона.
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15:24
При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
"Прокуратурой города Самары организована проверка по факту пожара в здании, расположенном на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод"… На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выезжал прокурор Советского района. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода и здания", - говорится в сообщении.
Ранее в главке МЧС уточнили, что завод с 2018 года не работает.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
 
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