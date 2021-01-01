https://ria.ru/20210101/opoveschenie-1591762778.html

В России начало действовать положение о системах оповещения населения

В России начало действовать положение о системах оповещения населения

Положение о системах оповещения населения начнет действовать на территории России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T13:49

2021-01-01T13:49

2021-01-01T13:49

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Положение о системах оповещения населения начнет действовать на территории России с 1 января 2021 года.Ведомство отмечает, что положение о системах оповещения населения определяет их назначение, задачи и требования, а также порядок использования и поддержания в состоянии постоянной готовности.По данным ведомства, при оповещении населения будут задействоваться телевидение и радио, местная телефонная и сотовая связь, уличные громкоговорители, проводное радиовещание, а также другие ресурсы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/kostroma-1580628951.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество