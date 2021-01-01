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В России начало действовать положение о системах оповещения населения
В России начало действовать положение о системах оповещения населения
Положение о системах оповещения населения начнет действовать на территории России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T13:49
2021-01-01T13:49
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Положение о системах оповещения населения начнет действовать на территории России с 1 января 2021 года.Ведомство отмечает, что положение о системах оповещения населения определяет их назначение, задачи и требования, а также порядок использования и поддержания в состоянии постоянной готовности.По данным ведомства, при оповещении населения будут задействоваться телевидение и радио, местная телефонная и сотовая связь, уличные громкоговорители, проводное радиовещание, а также другие ресурсы.
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общество

В России начало действовать положение о системах оповещения населения

13:49 01.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Положение о системах оповещения населения начнет действовать на территории России с 1 января 2021 года.
"С 1 января 2021 года начнет действовать положение о системах оповещения населения и положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения", - сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
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Ведомство отмечает, что положение о системах оповещения населения определяет их назначение, задачи и требования, а также порядок использования и поддержания в состоянии постоянной готовности.
"Доведение до населения экстренной информации начинается, как и прежде, с подачи сигнала "Внимание всем!" путем включения сирен и мощных акустических систем. После этого аудиосообщения передаются по сетям связи", - отмечает МЧС России.
По данным ведомства, при оповещении населения будут задействоваться телевидение и радио, местная телефонная и сотовая связь, уличные громкоговорители, проводное радиовещание, а также другие ресурсы.
 
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