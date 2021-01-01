https://ria.ru/20210101/napadenie-1591744035.html

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение в Грозном, передает агентство Рейтер со ссылкой на связанные с... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T03:22

2021-01-01T03:22

2021-01-01T11:07

рамзан кадыров

москва

грозный

происшествия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение в Грозном, передает агентство Рейтер со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ.Нападение на полицейских произошло в Грозном 28 декабря. Два террориста с ножами попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Один полицейский погиб, другой получил ранения. Нападавших ликвидировали на месте. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, личности нападавших установили — это двое братьев, Хасан и Хусейн, уроженцы Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591668648.html

москва

грозный

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2021

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рамзан кадыров, москва, грозный, происшествия