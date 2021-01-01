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ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение в Грозном, передает агентство Рейтер со ссылкой на связанные с... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T03:22
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рамзан кадыров
москва
грозный
происшествия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение в Грозном, передает агентство Рейтер со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ.Нападение на полицейских произошло в Грозном 28 декабря. Два террориста с ножами попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Один полицейский погиб, другой получил ранения. Нападавших ликвидировали на месте. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, личности нападавших установили — это двое братьев, Хасан и Хусейн, уроженцы Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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рамзан кадыров, москва, грозный, происшествия

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

03:22 01.01.2021 (обновлено: 11:07 01.01.2021)
 
© Фото : @Kadyrov_95/TelegramПравоохранители на месте стрельбы в Грозном
Правоохранители на месте стрельбы в Грозном - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Фото : @Kadyrov_95/Telegram
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение в Грозном, передает агентство Рейтер со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ.
Нападение на полицейских произошло в Грозном 28 декабря. Два террориста с ножами попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Один полицейский погиб, другой получил ранения. Нападавших ликвидировали на месте.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, личности нападавших установили — это двое братьев, Хасан и Хусейн, уроженцы Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Рамзан КадыровМоскваГрозныйПроисшествия
 
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