https://ria.ru/20201231/vaktsinatsiya-1591702197.html

Эксперт рассказал, что надо сделать перед вакцинацией от COVID-19

Эксперт рассказал, что надо сделать перед вакцинацией от COVID-19

Перед вакцинацией от коронавируса следует сдать антитела и ПЦР-тест на коронавирус, вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки, рассказал проректор... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T13:21

2020-12-31T13:21

2020-12-31T13:21

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Перед вакцинацией от коронавируса следует сдать антитела и ПЦР-тест на коронавирус, вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки, рассказал проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин."Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть, и ... результат (должен быть - Прим. ред.) отрицательным, должна быть нормальная температура тела, не должно быть признаков острых респираторно-вирусных инфекций любых, явных, в том числе насморка", - сказал он в эфире радио "Вести ФМ", отвечая на вопрос о том, что нужно знать о своем состоянии, если решил привиться от коронавируса.Фомин также отметил, что вакцинируемому желательно вспомнить, была ли у него нежелательная реакция на какую-либо другую вакцину. Абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям к вакцинации от коронавируса нет, добавил эксперт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук