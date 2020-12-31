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В России утвердили требования к помещениям для торговли и оказания услуг
В России утвердили требования к помещениям для торговли и оказания услуг
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:43
2020-12-31T13:16
анна попова
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.Соответствующее постановление опубликовано в четверг на портале правовой информации.Срок действия правил - до 1 января 2027 года.Согласно правилам, в частности, инфекционные и психиатрические стационары должны находиться на расстоянии не менее 100 метров от жилых домов. Реконструируемые и строящиеся помещения для медпомощи людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, нельзя размещать в многоквартирных домах.Въезд к инфекционному отделению должен иметь крытую площадку для дезинфекции транспорта. В него также должен быть предусмотрен отдельный вход. В приложении к документу также расписаны минимальные площади различных помещений. В частности, инфекционная палата для взрослых на две и более койки должна быть не меньше 8 квадратных метров, а индивидуальная родовая палата - не менее 30 квадратных метров. Во вновь строящихся и реконструируемых медорганизациях для тяжело больных пациентов должны быть оборудованы ванны с подъемниками.Аптеки, согласно документу, должны находиться или в отдельных зданиях или в изолированном блоке в многоквартирном доме. В шлюзе аптечного блока нужно создать условия для обработки рук и надевания спецодежды. В аптеке следует организовать зону для еды и хранения личных вещей работников.Документом также не разрешается размещать спортзалы для детей в цокольных и подвальных этажах. Материалы для внутренней отделки спортзалов должны быть устойчивы к влажной уборке и дезинфекции. Также в помещениях для занятий спортом должно быть естественное освещение. У посетителей должен быть доступ к питьевой воде - питьевым фонтанчикам либо расфасованной воде.Размещать гостиницы в жилых помещениях нельзя, следует из документа. Номера не могут находиться в подземных и цокольных этажах, а также над автостоянкой, если она находится под землей или в цокольном этаже. Уборка номеров с дезинфицирующими средствами должна проводиться не менее 1 раза в неделю.Жилые помещения по типу жилых ячеек в социальных учреждениях организуются для группы не более 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санузлом. Спальни в интернатах организуются на трех человек. Если организуется только дневное пребывание - создаются зоны с креслами и диванами для отдыха. В медпункте должен быть изолятор размером не менее 4 коек на 100 и более человек.Гигиенический уход за людьми, которые испытывают затруднения с самостоятельным передвижением, должен осуществляться ежедневно, осмотр на педикулез и чесотку - не реже 1 раза в неделю.
https://ria.ru/20201229/trebovaniya-1591485264.html
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анна попова, общество

В России утвердили требования к помещениям для торговли и оказания услуг

12:43 31.12.2020 (обновлено: 13:16 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТорговый зал в винно-водочном магазине в Красноярске
Торговый зал в винно-водочном магазине в Красноярске - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Соответствующее постановление опубликовано в четверг на портале правовой информации.
"Утвердить санитарные правила СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" согласно приложению", - говорится в документе.
Срок действия правил - до 1 января 2027 года.
Согласно правилам, в частности, инфекционные и психиатрические стационары должны находиться на расстоянии не менее 100 метров от жилых домов. Реконструируемые и строящиеся помещения для медпомощи людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, нельзя размещать в многоквартирных домах.
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В России утвердили новые санитарные требования к условиям труда
Въезд к инфекционному отделению должен иметь крытую площадку для дезинфекции транспорта. В него также должен быть предусмотрен отдельный вход. В приложении к документу также расписаны минимальные площади различных помещений. В частности, инфекционная палата для взрослых на две и более койки должна быть не меньше 8 квадратных метров, а индивидуальная родовая палата - не менее 30 квадратных метров. Во вновь строящихся и реконструируемых медорганизациях для тяжело больных пациентов должны быть оборудованы ванны с подъемниками.
Аптеки, согласно документу, должны находиться или в отдельных зданиях или в изолированном блоке в многоквартирном доме. В шлюзе аптечного блока нужно создать условия для обработки рук и надевания спецодежды. В аптеке следует организовать зону для еды и хранения личных вещей работников.
Документом также не разрешается размещать спортзалы для детей в цокольных и подвальных этажах. Материалы для внутренней отделки спортзалов должны быть устойчивы к влажной уборке и дезинфекции. Также в помещениях для занятий спортом должно быть естественное освещение. У посетителей должен быть доступ к питьевой воде - питьевым фонтанчикам либо расфасованной воде.
Размещать гостиницы в жилых помещениях нельзя, следует из документа. Номера не могут находиться в подземных и цокольных этажах, а также над автостоянкой, если она находится под землей или в цокольном этаже. Уборка номеров с дезинфицирующими средствами должна проводиться не менее 1 раза в неделю.
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Жилые помещения по типу жилых ячеек в социальных учреждениях организуются для группы не более 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санузлом. Спальни в интернатах организуются на трех человек. Если организуется только дневное пребывание - создаются зоны с креслами и диванами для отдыха. В медпункте должен быть изолятор размером не менее 4 коек на 100 и более человек.
Гигиенический уход за людьми, которые испытывают затруднения с самостоятельным передвижением, должен осуществляться ежедневно, осмотр на педикулез и чесотку - не реже 1 раза в неделю.
 
Анна ПоповаОбщество
 
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