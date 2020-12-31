https://ria.ru/20201231/trebovaniya-1591697021.html

В России утвердили требования к помещениям для торговли и оказания услуг

В России утвердили требования к помещениям для торговли и оказания услуг

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:43

2020-12-31T12:43

2020-12-31T13:16

анна попова

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.Соответствующее постановление опубликовано в четверг на портале правовой информации.Срок действия правил - до 1 января 2027 года.Согласно правилам, в частности, инфекционные и психиатрические стационары должны находиться на расстоянии не менее 100 метров от жилых домов. Реконструируемые и строящиеся помещения для медпомощи людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, нельзя размещать в многоквартирных домах.Въезд к инфекционному отделению должен иметь крытую площадку для дезинфекции транспорта. В него также должен быть предусмотрен отдельный вход. В приложении к документу также расписаны минимальные площади различных помещений. В частности, инфекционная палата для взрослых на две и более койки должна быть не меньше 8 квадратных метров, а индивидуальная родовая палата - не менее 30 квадратных метров. Во вновь строящихся и реконструируемых медорганизациях для тяжело больных пациентов должны быть оборудованы ванны с подъемниками.Аптеки, согласно документу, должны находиться или в отдельных зданиях или в изолированном блоке в многоквартирном доме. В шлюзе аптечного блока нужно создать условия для обработки рук и надевания спецодежды. В аптеке следует организовать зону для еды и хранения личных вещей работников.Документом также не разрешается размещать спортзалы для детей в цокольных и подвальных этажах. Материалы для внутренней отделки спортзалов должны быть устойчивы к влажной уборке и дезинфекции. Также в помещениях для занятий спортом должно быть естественное освещение. У посетителей должен быть доступ к питьевой воде - питьевым фонтанчикам либо расфасованной воде.Размещать гостиницы в жилых помещениях нельзя, следует из документа. Номера не могут находиться в подземных и цокольных этажах, а также над автостоянкой, если она находится под землей или в цокольном этаже. Уборка номеров с дезинфицирующими средствами должна проводиться не менее 1 раза в неделю.Жилые помещения по типу жилых ячеек в социальных учреждениях организуются для группы не более 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санузлом. Спальни в интернатах организуются на трех человек. Если организуется только дневное пребывание - создаются зоны с креслами и диванами для отдыха. В медпункте должен быть изолятор размером не менее 4 коек на 100 и более человек.Гигиенический уход за людьми, которые испытывают затруднения с самостоятельным передвижением, должен осуществляться ежедневно, осмотр на педикулез и чесотку - не реже 1 раза в неделю.

https://ria.ru/20201229/trebovaniya-1591485264.html

https://ria.ru/20201221/rospotrebnadzor-1590275603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, общество