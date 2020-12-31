https://ria.ru/20201231/strizhka-1591667020.html

Неудачная стрижка привела к гибели семейной пары в течение десяти дней

Неудачная стрижка привела к гибели семейной пары в течение десяти дней

Пожилая пара из Чикаго умерла после того, как вся семья заразилась коронавирусом во время стрижки, передает ABC7. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T04:09

2020-12-31T04:09

2020-12-31T04:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чикаго

сша

в мире

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пожилая пара из Чикаго умерла после того, как вся семья заразилась коронавирусом во время стрижки, передает ABC7.Майк и Кэрол Бруно состояли в браке 59 лет и ушли из жизни с разницей в десять дней.Все началось в конце ноября, когда их сын Джо решил постричься. Для этого он позвал домой сестру Мишель, которая работает парикмахером. По его словам, за некоторое время до случившегося она сдала отрицательный тест на COVID-19. Перед стрижкой брата женщина несколько дней находилась на самоизоляции.В итоге мужчина согласился. Вместе с детьми в квартире во время стрижки находилась их мать.Сначала из-за подхваченной коронавирусной инфекции умерла его мать, а спустя несколько дней — отец.Он надеется, что эта история станет предупреждением для тех, кто собирается встретить праздники с родственниками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585275184.html

чикаго

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чикаго, сша, в мире