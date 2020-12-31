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Неудачная стрижка привела к гибели семейной пары в течение десяти дней
Неудачная стрижка привела к гибели семейной пары в течение десяти дней
Пожилая пара из Чикаго умерла после того, как вся семья заразилась коронавирусом во время стрижки, передает ABC7. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T04:09
2020-12-31T04:09
2020-12-31T04:09
распространение нового коронавируса
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чикаго
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пожилая пара из Чикаго умерла после того, как вся семья заразилась коронавирусом во время стрижки, передает ABC7.Майк и Кэрол Бруно состояли в браке 59 лет и ушли из жизни с разницей в десять дней.Все началось в конце ноября, когда их сын Джо решил постричься. Для этого он позвал домой сестру Мишель, которая работает парикмахером. По его словам, за некоторое время до случившегося она сдала отрицательный тест на COVID-19. Перед стрижкой брата женщина несколько дней находилась на самоизоляции.В итоге мужчина согласился. Вместе с детьми в квартире во время стрижки находилась их мать.Сначала из-за подхваченной коронавирусной инфекции умерла его мать, а спустя несколько дней — отец.Он надеется, что эта история станет предупреждением для тех, кто собирается встретить праздники с родственниками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, чикаго, сша, в мире
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Пожилая пара из Чикаго
умерла после того, как вся семья заразилась коронавирусом во время стрижки, передает ABC7
.
Майк и Кэрол Бруно состояли в браке 59 лет и ушли из жизни с разницей в десять дней.
Все началось в конце ноября, когда их сын Джо решил постричься. Для этого он позвал домой сестру Мишель, которая работает парикмахером. По его словам, за некоторое время до случившегося она сдала отрицательный тест на COVID-19. Перед стрижкой брата женщина несколько дней находилась на самоизоляции.
"Почему бы мне просто не прийти к тебе для стрижки, и тебе не придется идти в салон", — предложила ему сестра.
В итоге мужчина согласился. Вместе с детьми в квартире во время стрижки находилась их мать.
"Я не обнимал маму и сестру. Меня подстригли, сестра была в маске, и все окна были открыты. Мы соблюдали дистанцию в квартире, затем они ушли. <…> Позже тем же вечером моя сестра начала чувствовать симптомы (коронавируса. — Прим. ред.), а примерно через три дня я начал чувствовать симптомы", — рассказал Джо.
Сначала из-за подхваченной коронавирусной инфекции умерла его мать, а спустя несколько дней — отец.
"Я бы отдал все, чтобы вернуть их обратно, но я счастлив, что они воссоединились", — признался молодой человек.
Он надеется, что эта история станет предупреждением для тех, кто собирается встретить праздники с родственниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.