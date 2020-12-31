https://ria.ru/20201231/otnosheniya-1591688257.html

Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2020 года

Пять важнейших событий китайско-российских отношений 2020 года

2020-й – экстраординарный год для Китая и России. Пандемия COVID-19 интенсифицировала колоссальные мировые изменения, невиданные за прошедший век. Китай и... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:11

2020-12-31T11:11

2020-12-31T11:11

россия-китай: главное

airbus

центральная азия

восточная европа

си цзиньпин

sinopec

владимир путин

китай

сибур холдинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591687825_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_2be426af4effaed80c76aac0bf11f547.jpg

МОСКВА, 31 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". 2020-й – экстраординарный год для Китая и России. Пандемия COVID-19 интенсифицировала колоссальные мировые изменения, невиданные за прошедший век. Китай и Россия служат образцом международного сотрудничества, являются важной силой для обеспечения стабильности в регионе и во всем мире, и будут играть незаменимую роль на международной арене. В преддверии Нового года проект "Россия-Китай: Главное" определил 5 главных событий китайско-российских отношений 2020 года:Лидеры РФ и КНР скоординировали позиции в совместной борьбе с COVID-19Еще весной 2020 года лидеры РФ и КНР скоординировали позиции в совместной борьбе с COVID-19. Результатом договоренностей, в частности, стали испытания в России китайской вакцины от COVID-19, а в Китае возможно развернут производство российской вакцины "Спутник V". Кроме того, стороны договорились о создании совместной лаборатории по изучению инфекции.В России и Китае в то же время на высшем уровне говорили о возможностях двустороннего сотрудничества, параллельно Россия и Китай наращивали взаимодействие в сфере взаимных поставок медицинского оборудования.Учитывая рост санкционного давления на Россию и сохранение недоверия к Китаю, страны смогут стать лидерами в борьбе с коронавирусом в незападном мире, тогда как Запад продолжит свой собственный путь через неоднократные локдауны и карантин вплоть до логического завершения эпидемии", - рассказал РИА Новости сотрудник кафедры новой истории и мировой политики ТюмГУ, эксперт "Проекта 5-100" Владимир Нежданов.Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия окончания Второй мировой войныПредседатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября отправил Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны поздравительную телеграмму, в которой выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы в войне, так же, как и над международной справедливостью".По мнению главного научного сотрудника Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимира Петровского, готовность Китая вместе с Россией защищать результаты Второй мировой войны, о чем заявил председатель КНР Си Цзиньпин Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания войны, является важным фактором современной мировой политики."России и Китаю важно, как на дипломатическом уровне, так и в публичном пространстве, постоянно бороться с попытками искажения исторических фактов о том, что именно Советский Союз подавил наступление и разгромил большую часть немецко-фашистских войск, а народ Советского Союза внес колоссальный вклад в Победу во Второй мировой войне, заплатив за нее огромную цену. А сопротивление Китая было главным театром военных действий против японского фашизма, а также главным театром военных действий Второй мировой войны на Востоке, и китайский народ также понес колоссальные жертвы во имя Победы во Второй мировой войне, внеся огромный вклад в ее достижение", - сказал он РИА Новости.Китай и Россия открыли Годы научно-технического и инновационного сотрудничестваКитай и Россия 26 августа открыли Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. В торжественной церемонии, прошедшей в формате видеоконференции, приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Сунь Чуньлань отметила, что благодаря общим усилиям Китая и России количество мероприятий, которые планируется провести в рамках Годов, превысило 1000, что свидетельствует об огромном потенциале двустороннего сотрудничества в области научно-технических инноваций."На фоне пандемии COVID-19 и невиданных за столетие мировых изменений Китай и Россия, постоянно расширяя сотрудничество, служат международному сообществу образцом совместной борьбы с коронавирусом и принятия научных противоэпидемических мер; являются исполнителями дружеского сосуществования, сотрудничества и взаимного выигрыша между крупными и сопредельными государствами; а также защитниками международного порядка, норм и нравственности, беспристрастия и справедливости. Под руководством лидеров двух стран был разработан самый длинный перечень китайско-российского научно-технического сотрудничества в рамках тематических годов на государственном уровне. Деловое сотрудничество Китая и России в сфере науки и техники демонстрирует огромную гибкость и внутреннюю движущую силу, и тем самым вкладывает новое содержание в китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Помимо этого, в то время, когда в мире все еще распространяется пандемия COVID-19, Китай и Россия в срок открыли Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. Это отражает реальное и эпохальное значение научно-технического и инновационного сотрудничества двух стран", - прокомментировал информслужбе "Россия-Китай: Главное" младший научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук (КАОН) Ли Жуйсы.Российско-китайский широкофюзеляжный лайнер выйдет на рынок в 2023 годуНа днях представитель китайской авиастроительной корпорации COMAC Чэнь Инчунь заявил, что широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер российско-китайской разработки CR929 выйдет на рынок в 2023 году. До 2045 года производители планируют продать 989 самолетов.Создание самолета с учетом санкционных "воронок", производство нового двигателя и самого лайнера, сертификации потребует больше времени, а замещение Airbus и Boeing на CR929 на российском и китайском рынках будет происходить постепенно, поделился своим мнением с РИА Новости главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. "Если говорить о доле на рынке, если CR929 займет 5-10% мирового рынка – это уже будет колоссальный успех и для российского, и для китайского авиапрома", - сказал он."Сибур" и Sinopec подписали акционерное соглашение по СП для Амурского ГХК"Сибур Холдинг" и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) в конце июня этого года подписали акционерное соглашение создания совместного предприятия на базе "Амурский ГХК". Основные условия возможного создания СП были подписаны сторонами еще в июне 2019 года.В случае принятия Сибуром окончательного инвестиционного решения по проекту, Sinopec планирует участие в СП с долей 40%, сообщали в компании. Инвестиции в создание Амурского ГХК оцениваются в 10,7 миллиарда долларов.Как сообщил информслужбе "Россия-Китай: Главное" младший научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук (КАОН) Гао Ханьсюнь, источники энергии представляют собой стратегические ресурсы и жизненно важный фактор экономического развития."Россия занимает ведущее место в конъюнктуре мировых энергоресурсов. Китай является крупным развивающимся государством, обладая рынком с колоссальным спросом на различные источники энергии. Глобальная пандемия COVID-19 привела к резкому спаду китайского и международных энергетических рынков. На фоне стремительного снижения цен на основные товары, включая нефть и природный газ, успешное начало строительства китайско-российского амурского газохимического комплекса произошло благодаря стратегической дальновидности лидеров двух государств и разумности выбора, сделанного исходя из государственных долгосрочных интересов, также по-настоящему продемонстрировало взаимную поддержку в китайско-российских отношениях. По мере того, что вступили в новую эпоху китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, амурский объект станет одним из образцовых проектов в сотрудничестве между двумя государствами, направленных на продвижение высококачественного строительства в рамках "Одного пояса, одного пути" и претворения в жизнь концепции "зеленого развития", - сказал Гао Ханьсюнь.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/protivniki-1590632264.html

https://ria.ru/20201220/kitay-1590051713.html

https://ria.ru/20201221/premiya-1590173096.html

https://ria.ru/20201219/britaniya-1590055573.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/patrul-1590379462.html

центральная азия

восточная европа

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbus, центральная азия, восточная европа, си цзиньпин, sinopec, владимир путин, китай, сибур холдинг